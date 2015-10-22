Решение ЕЦБ: 5 вопросов к Марио Драги

Сегодня ЕЦБ огласит свое решение по процентной ставке на ближайшее время, а Марио Драги в 15.30 мск начнет свою пресс-конференцию. Есть несколько фокусных точек, главных вопросов, ответов на которые рынки ждут от руководителя европейского регулятора.

Где, собственно говоря, инфляция?

В сентябре в еврозоне внезапно снизились потребительские цены, впервые после запуска программы QE. Программа количественного смягчения предполагает вкачивание в экономику Европы более триллиона евро, но даже при этом инфляция все равно упрямо не хочет расти: базовый показатель остался на уровне 0,9%. Эксперты объясняют спад цен снижением затрат на топливо и энергетику в связи с удешевлением нефти. Поэтому в преддверии декабрьского выхода прогнозов ЕЦБ на следующий год руководителю регулятора наверняка будут заданы вопросы и о предполагаемом темпе роста инфляции, и о том, как ЕЦБ оценивает движение котировок нефти на 2016 год.

Будут ли внесены изменения в QE?

Более 80% аналитиков, опрошенных агентством Bloomberg в период с 9 по 15 октября, прогнозирует, что Управляющий совет ЕЦБ подождет с расширением QE как минимум до следующего политического заседания (оно состоится 3 декабря), а большинство из экспертов предсказывают эти изменения на более поздний период. Так, на предыдущей конференции в сентябре Драги отметил, что более половины его коллег по Комитету считают, что принимать решение об усилении стимулирования слишком рано.

Изменения, о которых идет речь, теоретически могут охватывать:

удлинение срока действия QE дольше, чем до сентября 2016 года;

увеличение ежемесячного объема вливаний;

изменение списка покупаемых ценных бумаг, включение в него новых типов активов.

Расширит ли ЕЦБ свой список приемлемых для QE активов?

Пока, по словам представителей ЕЦБ, закупки проходят гладко, и не отмечается какой-либо нехватки ценных бумаг. Тем не менее, регулятор уже дважды расширял список подходящих под программу QE акций. В июле он добавил бумаги итальянских компаний Enel SpA, Snam SpA, Terna Rete Elettrica, частично принадлежащих государству. Добавление других подобных европейских корпораций — таких, как, к примеру, Electricite de France SA, прибавит к возможному пулу приобретаемых активов около 140 млрд евро.

Будет ли вновь снижена ставка по депозитам?

После того, как в минувшем году депозитная ставка ЕЦБ была снижена до -0,2%, Драги говорил, что нижняя планка достигнута, и «технические корректировки более невозможны». Однако другие центробанки, например, не стесняются и идут дальше. К примеру, швейцарский коллега Марио Драги, Томас Джордан, берет с инвесторов плату за депозиты в размере 0,75% (иными словами, ставка составляет -0,75%).

Что будет с курсом евро?

С середины июля евро укрепился почти на 5% к доллару и на 4% к корзине валют. Он выступает в качестве своеобразного «убежища» с тех пор, как начались финансово-экономические потрясения в Китае и обвалились темпы роста развивающихся экономик. Всё это делает более дешевым товарный импорт, а экспорт — более дорогим. Это оказывает давление на хрупкое восстановление региона. Поэтому, по мнению многих экспертов, рост евро будет изо всех сил сдерживаться словесными интервенциями на границе $1,14.