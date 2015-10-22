ЦБ аннулировал выпуск облигаций компании, связанной с ФК «Открытие»





Это может обойтись банку почти в 5 млрд рублей.

Как пишет «Коммерсант», регулятор аннулировал выпуск ценных бумаг ООО «Ипотечный агент Эклипс-1». Стоит отметить, что агентство было создано для секьюритизации ипотечных активов банка «Петрокоммерц». Размещение на сумму 5,8 млрд рублей состоялось 28 июля. Сумма облигаций класса А не должна был превышать 4,9 млрд и размещалась открытой подпиской. Ценные бумаги класса Б предполагали закрытую подписку. Их объем составил 875 млн рублей. Потенциальным покупателем фигурировал «Петрокоммерц», который на тот момент уже присоединился к ФК «Открытие», то есть прекратил существование как юрлицо. Именно это и послужило ЦБ поводом для аннулирования государственной регистрации.

По словам экспертов, аннулирование бумаг класса Б может распространиться и на класс А. В этом случае «Открытие» потеряет почти 5 млрд рублей, что весьма существенно для банка, получившего в минувшем сентябре 7 млрд убытков.