Индексы АТР разошлись в среду в направлениях

Фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона двигались в среду разнонаправленно. Китай внезапно показал худшую динамику за последние 5 недель, а японский индекс подскочил до шестинедельного максимума.

Shanghai Composite упал на 3,5% и закончил день в районе недельного минимума. Крупные потери понесли девелоперы и брокерские компании. Shanghai Shimao потеряла 7,1%; Gemdale подешевела на 4,8%, Founder Securities просела на 7,1%.

На фоне удешевления нефти PetroChina потеряла около 1% капитализации.

После публикации слабой отчетности Huaneng Power, крупнейшая электрогенерирующая компания Китая, подешевела на 4,5%.

Ограничить потери ключевого индекса помогли ценные бумаги банковского сектора: Bank of Communications и Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) повысились более чем на 2% каждый, Bank of China подорожал на 1,8%. Акции банков дорожают на всеобщих ожиданиях того, что власти Поднебесной смягчат требования к коммерческим кредиторам в рамках поддержки экономики страны.

В Гонконге сегодня национальный праздник, рынки страны закрыты.

Nikkei прибавил 1,9%. Японский индекс отреагировал на слабые данные об экспорте: на рынках крепнет убежденность в том, что власти скоро усилят поддержку экономики. От 2% до 3,5% прибавили Toyota Motor, Nissan Motor и Honda. Другие «голубые фишки», Sony и Canon потеряли 4,4% и 2,8% соответственно.

Выросли котировки кредиторов: Mizuho Financial и Sumimoto Mitsui Financial Group прибавили по 2%; Nomura Holdings и Daiwa Securities выросли на 2,4% и 1,7% соответственно.

S&P/ASX вырос на 0,2%. Австралийский индекс слегка окреп после вторничной распродажи. Банковский сектор оправился от вчерашних новостей о дополнительных проверках финансового сектора страны.

BHP Billiton вырос на 1% после отчета о 7%-ном приросте добычи руды за III квартал. Рост цен на золото в течение ночи помог подняться котировкам золотодобытчиков: Evolution Mining - на 8,3%, Newcrest Mining — на 2,2%.

Kospi вырос на 0,2%.