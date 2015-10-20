EUR USD SELL
Аналитика и прогнозы

EUR USD SELL

20 октября 2015, 15:48
Yuriy Goldshmidt
Yuriy Goldshmidt
0
99
Продажа с 1.1350 тейк 1.1260
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#eurusd