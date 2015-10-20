Евро немного вырос к доллару в преддверии встречи ЕЦБ

Накануне начала стратегической встречи ЕЦБ евро немного укрепляется к доллару. Причиной становится, скорее всего, надежда на то, что регулятор расширит программу QE, включит в нее новые типы разрешенных к покупке активов и увеличит сроки действия монетарного смягчения. К 9.26 EURUSD прибавила 0,03% по сравнению с началом суток и торгуется сейчас на отметке 1,1329 $. Однако этот рост, скорее всего, будет ограничен тем, что встреча происходит на фоне дефляционного давления. Дело в том, что резкое удешевление энергоносителей давит на инфляцию, уводя ее в отрицательную территорию.

Многие экономисты считают, что все вышеприведенные факторы приведут к тому, что в декабре (не раньше) план ЕЦБ по вливанию новых денег в экономику блока будет расширен и продлен. Напомним, по текущему положению вещей ЕЦБ скупает в месяц активов на 60 млрд евро, и в основном эти активы — гособлигации стран еврозоны.

Следующее важное фундаментальное событие, интересующее валютных трейдеров — заседание ФРС 27 — 28 октября. Комментарии от членов FOMC поступают очень противоречивыми, но лишь немногие из них содержат прямое намерение повысить ставку в этом году. Большая часть призывает к осторожности. Рынки тоже принимают эту точку зрения: сейчас, при анализе фьючерсов на процентные ставки, вероятность повышения в марте 2016 года составляет 52%.

К 9.32 индекс доллара против корзины из шести валют снизился по отношению к началу суток на 0,8% до отметки в 94,94 пункта. Вчера к началу американской сессии он рос до 95,02 пунктов.

