EURUSD. Федеральная филармония

На фоне полного отсутствия важных фундаментальных событий на прошлой сессии пара продолжила движение в направлении, заданном еще в прошлый четверг, после выхода хороших данных по потребительской инфляции в США.

Медведям удалось развить нисходящее движение и установить третий по счету более низкий дневной минимум. Мало кому хочется покупать пару в преддверии заседания ЕЦБ и последующей пресс-конференции Марио Драги, которую он, по своему обыкновению, может использовать для понижения курса евро, путем запугивания грядущим расширением программы количественного ослабления. Кроме того, завтра предстоит выступление очередного хора официальных лиц Федерального Резерва, Пауэлла, Дадли, а за ними и самой Джанет Йеллен. Если ее риторика не сильно изменится и, несмотря на значительное ухудшение макроэкономической статистики в последнее время, она продолжит заявлять, что большинство членов Комитета видят повышение учетной ставки до конца текущего года, четвертый более низкий дневной минимум будет гарантирован.

Техническая картина и торговая стратегия.

R4 1.1460 дневной максимум 18 сентября

R3 1.1440 дневной максимум 17 сентября

R2 1.1395 дневной максимум 16 октября

R1 1.1380 дневной максимум 17 октября

1.1320 текущая цена

S1 1.1300 психологический уровень

S2 1.1260 дневной минимум 9 октября

S3 1.1230 дневной минимум 8 октября

S4 1.1210 дневной минимум 7 октября

Дневные и часовые индикаторы остаются направленными вниз и имеют еще достаточно места для продолжения движения. Из-за негативного фундаментального фона покупать евро до четверга довольно рискованно, однако область 1.1270-1.1300 выглядит довольно крепко и для ее преодоления медведям могут понадобится дополнительные стимулы. Поэтому для продаж желательно дождаться более высоких уровней в районе 1.1380-1.1400.

Sell limit 1.1380, stop 1.1510, profit 1.1310, 1.1270