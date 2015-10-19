Forex.ee: Ежедневный экономический дайджест

Ежедневный экономический дайджест от Forex.ee

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Понедельник, 19 октября

NZD/USD снизилась в понедельник на фоне того, что рост китайского ВВП замедлился до 6.9% в сравнении с предыдущим показателем 7%. Объём промышленного производства Китая был в красном цвете на уровне 5.7% вместо ожидавшихся аналитиками 6%. NZD торгуется на отметке 0.6811 против своего американского эквивалента. Текущие уровни поддержки и сопротивления расположены на уровнях 0.6706 и 0.6884, соответственно.

EUR/USD стремится вверх, достигнув отметки 1.1373 после снижения в конце прошлой недели. В четверг представители ЕЦБ заявили, что для стимулирования роста цен в еврозоне необходимы дополнительные меры. Пятничные данные подтвердили, что темпы роста инфляции в еврозоне в сентябре стали отрицательными (впервые с того момента, как ЕЦБ запустил свою программу количественного смягчения). Текущие уровни поддержки и сопротивления находятся на уровнях 1.1253 и 1.1429.

GBP/USD была немного выше на уровне 1.5435. Завтра внимание рынка будет сконцентрировано на выступлении управляющего Банка Англии, который, как ожидается, поделится точкой зрения представителей банка о снижения инфляции в Великобритании. В среду, инвесторы будут следить за объёмом чистых заимствований государственного сектора. Данные по розничным продажам будут опубликованы четверг. Поддержка видится на уровне 1.5327, тогда как сопротивление находится вблизи 1.5540.

AUD/USD сегодня утром держалась относительно стабильно, несмотря на слабые данные по китайской экономике, в то время как настроения касательно доллара США оставались скептическими. Пара находится в области 0.7291. На этой неделе ожидаются данные из США, которые смогут оказать влияние на стоимость AUD. Данные этой недели включают в себя количество разрешений на строительство и продажи на вторичном рынке жилья. Уровни поддержки и сопротивления видятся на отметках 0.7174 и 0.7337.

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