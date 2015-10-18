ПРОГНОЗ ПАРЫ EURUSD НА НЕДЕЛЮ 19.10.2015 - 23.10.2015г

Прогноз на предстоящую неделю по паре EUR/USD

Ценовая динамика пары евро/доллар на прошлой неделе, в основном, соответствовала моим ожиданиям и моему прогнозу (https://www.mql5.com/ru/blogs/post/651470 ), хотя и внесла некоторые коррективы в диапазон ценового движения. Прогноз предполагал - краткосрочный откат пары в ценовую зону 1.1337 - 1.1290, а затем – возобновление подъёма курса единой европейской валюты к установленным целевым уровням. Далее, после завершения подъёма, я ожидал разворота единой валюты на снижение в её нисходящей коррекции. После открытия недельных торгов евро/доллар попытался преодолеть максимальный уровень предыдущей пятницы, но в условиях пустого календаря и отсутствия ведущих игроков из США, Японии и Канады, восходящий импульс так и не получил дальнейшего развития, а котировки единой валюты снизились, зафиксировав минимальный уровень отката вблизи верхней границы прогнозного диапазона - на ценовом уровне 1.1344.

Далее, как я и предполагал, курс пары развернулся на восходящее движение. Спады, как оказалось, продолжали привлекать покупателей. В условиях слабости американской валюты и снижения рыночных опасений по скорому увеличению ЕЦБ финансовых вливаний в европейскую экономику, рост евро начал быстро набирать обороты. К тому же, из США стали поступать новые сигналы о том, что ФРС не будет торопиться с повышением процентных ставок в этом году. На этом негативном для американской валюты фоне курс пары достиг к середине недели новых 7-недельных максимумов, реализовав при этом все целевые уровни моего прогноза на подъём. Последующая ценовая динамика пары вновь подтвердила мои ожидания и мой прогноз.От уровня достигнутого максимума 1.1495, курс пары действительно развернулся на снижение и, пройдя в нисходящем движении более 160 пунктов,протестировал новый недельный минимум на отметке 1.1334, вблизи которого и завершил недельную сессию.

Что касается следующей недели: Перепады в настроениях инвесторов сказываются на динамике евро/доллара, но так или иначе все сценарии в перспективе благоприятствуют дальнейшему падению пары. Для снижения курса евро на данный момент есть все условия: во-первых, макроэкономические данные из Еврозоны, публикуемые в последнее время, рисуют довольно мрачную картину; во-вторых, дефляция охватила и производственный, и потребительский секторы экономики; и в-третьих, Европейский Центральный Банк, судя по всему, готовится к расширению программ стимулирования и дополнительному вливанию финансовой ликвидности в экономику региона, что приведёт к ещё большему удешевлению евро. На этом фоне инвесторы по-прежнему считают, что тема дивергенции монетарных политик в ближайшее время останется весьма актуальной. Предполагается, что ЕЦБ до конца года объявит о расширении стимулов, а ФРС на декабрьском заседании – о первом повышении процентной ставки. Таким образом, ситуация на рынке складывается всё-таки в пользу американской валюты. Я вижу это и по ценовой динамике пары. Неустойчивые попытки роста евро уже на протяжении полугода свидетельствуют о том, что драйвером роста валюты до сих пор выступает лишь спекулятивная активность, связанная с ослаблением мировой экономики и покупками евро при бегстве инвесторов из рисковых активов. Фундаментальная же база под ростом евро практически отсутствует. В этой связи, игроки избавлялись от длинных позиций по единой валюте каждый раз, как только получали намёки о возможном расширении программы покупки активов Европейским ЦБ.

О приоритете американской валюты предупреждает нас и техническая картина по данной паре. Одной из основных причин резкого ослабления евро на прошлой неделе стал чисто технический фактор – курс евро подобрался вплотную к психологическому уровню 1.1500, являющемуся к тому же и верхней границей 6-недельного диапазона бокового движения. Здесь на вершине подъёма (недельный таймфрейм) образовалась характерная свечная модель «Надгробие», предупредившая нас о скором развороте единой валюты на снижение. В свою очередь, индикаторы на дневном таймфрейме уже развернулись из зоны перекупленности и также сигнализируют о нисходящем движении пары. Здесь, на вершине подъёма была образована характерная свечная модель - медвежье «Поглощение», также предупредившая нас о завершении текущего подъёма и скором возобновлении снижения единой валюты.

Кроме того, о возобновлении коррекционного снижения пары сообщает нам и её волновая структура. Таким образом, все эти факторы в краткосрочном периоде подтверждают продолжение нисходящей коррекции курса единой европейской валюты. Вместе с тем, среднесрочный анализ говорит о вероятности ещё одного тестирования ключевого уровня сопротивления 1.1500. Возможность такого варианта событий вытекает из отчёта Комиссии по торговле товарными фьючерсами за прошлую неделю.

Отчёт продемонстрировал снижение совокупной «чистой» позиции на продажу евро, что свидетельствует о некотором усилении «бычьих» настроений на рынке. Исходя из всего вышесказанного, а также на основании результатов технического и волнового анализа ценового движения пары, предполагаю в моем прогнозе на следующую неделю – завершение коррекционного снижения пары в ценовой зоне 1.1340 ÷ 1.1300. Далее, ожидаю возобновление роста курса единой европейской валюты к целевым уровням: 1.1385; 1.1410; 1.1437; 1.1465 и 1.1500. А затем, после завершения подъёма ожидаю разворот и новое снижение пары в её нисходящей коррекции.

Целями снижения станут ключевые уровни поддержки – 1.1400; 1.1300 и 1.1200. Завершение снижения ожидаю в ценовой зоне 1.1100 - 1.1050.

Предвдущий прогноз https://www.mql5.com/ru/blogs/post/651470

