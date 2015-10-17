Уолл-стрит готовится к самому ожидаемому IPO 2015 года

Компания Джека Дорси под названием Square подала заявку на проведение первичного размещения акций на бирже. Многие эксперты уже говорят об этом как о самом ожидаемом событии на рынке высоких технологий в 2015 году. Square собирается разместить публичные акции на Нью-Йоркской фондовой бирже, однако пока дата IPO не определена. Тикер компании уже известен - SQ.

Square была основана Джеком Дорси в 2009 году, когда он ушел из Twitter. Компания Square - одна из первых, кто разработал механизм и систему проведения банковских платежей с помощью смартфона и специального устройства, подключаемого к нему. Такой механизм оказался очень востребованным в малом бизнесе — в кафе, небольших магазинах, гостиницах, автомастерских. Продавец не тратит денег на установку специального платежного терминала, а покупатель получает возможность расплатиться картой там, где раньше это было невозможно. К слову, стартап очень быстро набрал популярность в США. За первые полгода в 2015 выручка Square составила $560 млн — и это в два раза больше, чем в прошлом году. В 2014 году показатели выручки также были лучше на 54%, чем годом ранее.

У компании и ее бизнеса хорошие перспективы, потому что люди предпочитают больше оплату картами, чем чеками или наличными.

Эксперты очень ждут IPO Square по нескольким причинам: во-первых, им интересно увидеть, как инвесторы отреагируют на продажу акций компании, которая является одним из немногих успешных стартапов последнего времени, и, во-вторых, размещение пройдет на слабом рынке IPO для высокотехнологичных компаний, что своего рода будет тестом для рынка. В этом году еще не было ни одного IPO американской компании, чья оценочная стоимость превышала $1 млрд, а Square в прошлом году уже оценили примерно в $6 млрд. Кроме того, в этом году IPO провели всего 19 технологических компаний США, хотя в прошлом году за тот же период времени таких компаний было 45. Аналитики сомневаются, что рынок готов встречать новые компании с распростертыми объятиями.