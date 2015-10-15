Фондовая Азия провела четверг в зеленой зоне

Ключевые азиатские фондовые рынки выросли в четверг из-за легкой стабилизации цен на сырье в ожидании того, что ФРС воздержится от повышения процентной ставки до окончания 2015 года.

«Азия благоприятно восприняла слабую экономическую статистику из США. Понижение доллара стало благом для региона. Многие азиатские валюты и фондовые рынки находятся в значительной степени под влиянием товарных рынков, поэтому сегодня настроение в Азии было вполне оптимистичным», — пишут аналитики рынка.

Shanghai Composite закрылся в плюсе на 2,3%. Фондовый рынок Китая вырос по всем направлениям.

Hang Seng прибавил почти 2%, особым спросом пользовались ценные бумаги банков и игровых заведений.

China Southern Airlines подлетела на 2,6% на прогнозах о том, что доходы компании за первые три квартала 2015 года, скорее всего, вчетверо выросли по сравнению с соответствующим периодом годом раньше.

Nikkei вырос на 1,1%. Японский индекс перешел на зеленую улицу, вернувшись к психологически важной отметке 18 000 пунктов.

Вернули себе почву под ногами акции, которые снизились под воздействием китайского спада. Выросли все экспортеры из автопромышленного сектора.

S&P/ASX 200 вырос на 0,6%. Австралийский индекс прервал серию из трех подряд неудачных дней, поскольку ключевой для него сектор — ресурсный — взял передышку в своем снижении.

BHP Billiton и Rio Tinto выросли на 1,8 и 2,3% соответственно, Fortеscue Metals подпрыгнула почти на 6% на фоне новостей о выросших затратах на производство.

Отлично себя чувствовали золотодобытчики. Evolution Mining выросла на 6,7% на фоне пикового подлета золота на 3,5-месячный максимум во время азиатской сессии. Newcrest Mining и Kingsgate Consolidation закрылись в плюсе на 5,6% и 3% соответственно.

Вернули потерянные котировки и производители энергии: акции Oil Search выросли на 3,6%; Santos подорожала на 2,7%.

Kospi вырос на 1,2%. Южнокорейский индекс коснулся двухмесячных максимумов после того, как Банк Кореи оставил без изменений свою процентную ставку — уже четвертый месяц подряд, в соответствии с ожиданиями.