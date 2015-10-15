USD/JPY: доллар США продолжает вчерашнее падение

Обзор и динамика

Вчерашние данные из США по розничным продажам и производственным ценам за сентябрь, вышедшие хуже ожиданий, заставили доллар США подешеветь против большинства основных валют.

Падение пары USD/JPY почти на 100 пунктов продолжилось сегодня с открытия торгового дня. Доллар уже потерял против иены более 60 пунктов при текущей средней дневной волатильности 116 пунктов.

Несмотря на то, что на японском фондовом рынке наблюдался рост (индекс Nikkei Stock Average по итогам торгов вырос на 1,2%) и продажи иены в ходе азиатской сессии пара USD/JPY снижается и с открытия европейской сессии.

Доллар в паре USD/JPY и к сырьевым валютам слабеет сегодня также на фоне того, что среди участников рынка усиливается уверенность в том, что ФРС не станет повышать процентную ставку в США в октябре. А поступающие в последнее время негативные экономические новости из США дают основание предполагать, что ФРС воздержится от такого шага и в ближайшей перспективе, как минимум до весны 2016 года.

Так, согласно фьючерсам на процентные ставки в США, вероятность повышения ключевой ставки 28 октября составляет 5%, а в декабре 30% против 35% еще во вторник.

Снижение уровня розничных продаж и цен производителей в США указывает на вероятное замедление темпов роста экономики страны.

Тем не менее, падение пары USD/JPY может приостановиться в ожидании заседания Банка Японии 30 октября. Банк Японии придерживается экстра-мягкой экономической политики в стране для поддержания ее экономики и низкого курса национальной валюты. Текущее укрепление иены и покупки ее в качестве валюты-убежища могут спровоцировать решение Банка Японии о смягчении монетарной политики в стране. На последнем своем заседании в начале месяца монетарная политика Банка Японии осталась без изменений на уровне увеличения денежной массы на 80 трлн иен в год.

Несмотря на то, что по оценке Банком Японии состояния экономики в стране, она "продолжает умеренно восстанавливается", инфляция в стране остается ниже целевого уровня.

Согласно опубликованным ранее на неделе данным, индекс потребительского доверия в Японии снизился до 40,6 вместо прогноза 41,6 и 41,7 в августе, заказы на машины и оборудование упали на 19,1% в годовом выражении в сравнении с падением на 16,5% в августе.

Последние внешнеторговые данные Китая, как крупнейшего партнера Японии в регионе, свидетельствующие о сильном снижении уровня внешней торговли в стране и замедлении ее экономики, также могут создавать предпосылки для поддержания экономики Японии путем смягчения монетарной политики в стране. Так, импорт в Китай в сентябре сократился на 17,7%% при прогнозе уменьшения на 15%, экспорт снизился на 1,1% по сравнению с таким же периодом прошлого года после падения в августе на 5,5%.

Теперь, после снизившихся ожиданий в повышении процентной ставки в США, центральные банки стран ведущих экономик мира, в том числе и Банка Японии, вынуждены будут вернуться к вопросу стимулирования экономики и смягчению монетарных политик в своих странах. Хрупкое восстановление японской экономики вместе с недавними продажами на фондовом рынке Японии могут подтолкнуть Банк Японии к дальнейшему смягчению экстра мягкой кредитно-денежной политики в стране.

А пока, данные США по инфляции в сентябре в виде индексов потребительских цен, публикация которых запланирована на 15:30 (GMT+3), могут спровоцировать новую волну продаж американской валюты, если они окажутся хуже ожиданий