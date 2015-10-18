Экономист доказал, что слабость и крах китайской экономики - миф

Одной из ключевых тем на годовом собрании МВФ ожидаемо стала проблема замедления китайской экономики. Экономисты постоянно спорят о том, станет ли экономический спад в Китае толчком к новому финансовому кризису. А ведь только-только начали успокаиваться после предыдущего...

Главный экономист Gavekal Dragonomics Анатолий Калетский считает: идея того, что Китай - самое слабое звено в мировой экономике, абсолютно неверна. Опровержение этой версии он привел совсем недавно в одной из своих статей.

Экономист согласен с тем, что Китай пережил сложное лето в этом году и спад был вызван тремя факторами - ослаблением экономики, финансовой паникой и реакцией политиков на эти проблемы. Однако, сами по себе эти факторы не представляют угрозы мировой экономике, опасность возникла как раз из-за их усиливающегося взаимодействия между собой. Слабые экономические отчеты стали причиной финансового хаоса, вслед за этим политиками были приняты ошибочные решения, которые вновь усилили панику, еще больше ослабив экономику - все как будто попало в какой-то «замкнутый круг». Одни ошибочные решения вызывают ухудшение ситуации и провоцируют на принятие других неверных решений, и так до бесконечности.

В 2008-2009 годах многие поняли, что такая «замкнутая» цепочка на финансовом рынке может стать куда более опасным переносчиком мировой экономической «инфекции», чем какие-то простые коммерческие или торговые риски. И сейчас вопрос как раз надо ставить так: будет ли негативный цикл, начатый летом в Китае, раскручиваться дальше?

По логике событий следовало бы разделить реальность от ее восприятия финансовыми рынками. Ослабление роста китайской экономики само по себе не должно быть ни пугающим, ни неожиданным. Как говорят эксперты МВФ, темпы роста экономики Поднебесной медленно падают уже пять лет: с 10,6% в 2010 году до ожидаемых 6,8% в этом году и 6,3% в 2016 году. Торможение было неизбежным, когда Китай выбирался из ситуации крайней нищеты и технологической отсталости и постепенно становился страной со средними доходами, которые опираются на внешнюю торговлю и потребительские расходы. Да и вообще, замедление даже было желательным, потому что резкий рост слишком нагружал окружающую среду.

Если закрыть глаза на падение темпов роста, Китай по факту вложил очень много в мировую экономику: его ВВП сегодня равен $10,3 трлн, тогда как десять лет назад он составлял всего лишь $2,3 трлн. Просто подумайте сами: экономика размером $10,3 трлн, растущая на 6-7% ежегодно, дает гораздо большие цифры, чем рост на 10% от базы в $2 трлн. И важным остается тот факт, что Китай продолжит потреблять еще больше природных ресурсов, чем раньше, даже несмотря на плохие прогнозы роста экономики.

Но все-таки развитие китайской экономики тревожит другие рынки, особенно в развивающихся странах. И все потому, что аналитики сумели убедить всех, что Китай не просто замедляется, а буквально падает со скалы. Буквально пару месяцев назад заговорили о том, что официальная цифра роста ВВП Китая в 7% - выдумка. А недавнее подтверждение МВФ своего прогноза на рост в 6,8% как будто пролетело мимо ушей тех самых экспертов, которые всех пугали. Экономисты больше внимания уделяют отчетам металлургической, угольной и строительной отраслей, которые и правда обваливаются в некоторых регионах Китая, а также говорят об объемах экспорта, которые растут очень и очень слабо.

Но получается, что эти экономисты-скептики как-то выборочно «верят» в китайские отчеты: они спокойно приняли тот факт, что объемы строительства в стране выросли на 15%, производство стали поднялось на 4%, однако в то же время отвергают официальные данные о росте розничных продаж на 10,8%. В чем тут логика?

Очень похоже, что здесь как раз нужно вспомнить о концепции Джорджа Сороса о "рефлексивности" — Сорос уже много лет говорит, что финансовые рынки порой создают неверные ожидания, и в процессе «меняют» реальность в соответствии с этими ожиданиями. Хотя на самом деле должно быть наоборот - финансовые ожидания адаптируются к реальности. Это классический пример рефлексивности. Вспомните, когда в июле лопнул пузырь на фондовом рынке Китая, - правительство моментально выделило $200 млрд, чтобы поддержать цены акций, но затем произошла девальвация всегда стабильного юаня. Финансовые аналитики почти в один голос посмеялись над этими мерами, жестко критикуя китайское руководство. Отчаяние властей расценили как доказательство того, что Китай переживает более серьезные проблемы, чем казалось раньше.

И из этого мнения быстро сформировалась новая реальность. Аналитики постепенно размывали границы между замедлением роста экономики и экономическим крахом. К примеру, когда в середине сентября индекс деловой активности (PMI) в частном производственном секторе дошел до отметки 47 пунктов, об этом аналитики сообщали со следующим комментарием: "Индекс указывает на сокращение в секторе седьмой месяц подряд". На самом деле, китайское производство росло в этот период (на 5-7%), а мнение экспертов было ошибочным. И причина кроется в том, что показатель 50 пунктов в индексе PMI — это граница не между ростом и рецессией, а между ускорением и замедлением роста. За три года существования индекса PMI в Китае в 19 случаях его значения были меньше 50, хотя средний рост объемов производства в стране составлял 7,5%.

Подобного рода гиперболизация опасностей подрывает веру в китайскую политику, причем в очень опасное время. Китай находится в сложном процессе экономической трансформации, совмещающем в себе иногда противоречащие друг другу цели: создание опирающейся на рынок потребительской экономики, реформирование финансовой системы, обеспечение упорядоченного замедления экономического роста, которое позволит избежать коллапса экономики, обычно сопровождающего промышленную реструктуризацию и финансовую либерализацию. И справиться с этими задачами реально только если постоянно пересматривать эти приоритеты. А если доверия к китайским политикам не будет, это станет делать намного труднее. Тогда даже китайцы перестанут верить своим властям.

В последнее время юань относительно стабилизировался, отток капитала сократился. И теперь, кажется, даже меры по поддержке фондового рынка, принятые летом, уже не выглядят такими бесполезными. Да и вообще китайский экономический менеджмент выглядит более компетентным, чем казалось пару месяцев назад. Китай, наверное, сможет избежать финансового краха, которого многие так боялись в июле-августе. Если это действительно так, то другие развивающиеся страны тоже должны стабилизироваться. Будет очень забавно, если окажется, что коммунистические лидеры Китая понимают рефлексивное взаимодействие между финансами, реальной экономикой и властью лучше, чем западные эксперты и экономисты.