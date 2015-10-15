Правила торговли от Джека Швагера

Джек Швагер управляет фондом с капиталом более чем в 75 миллионов долларов. Он директор аналитического отдела в Prudential Securities, Ink., управляющий директор компании Wizard Trading. Кроме того, в области торговли фьючерсами он – авторитетный консультант с 22-летним опытом анализа рынков. Подобных ему людей обычно называют «финансовыми гуру». Он публикуется в ведущих финансовых изданиях США, читает лекции, издает книги. Как сказал один из его коллег: «Джек Швагер в этом столетии оказал на торговлю фьючерсами большее влияние, чем любой другой автор».

Джек Швагер – автор широко известных на западе бестселлеров «Market Wizards» и «New Market Wizards», в которых он обобщил опыт лучших трейдеров и наиболее удачливых инвесторов.

Первой книгой Швагера, изданной на русском языке, стал 800-страничный фолиант «Технический анализ. Полный курс», вышедший в минувшем году в издательстве «Альпина Паблишер». В свою книгу Швагер включил и квинтэссенцию мудрости рынка – советы трейдерам. С любезного разрешения «Альпины Паблишер» мы публикуем советы в несколько сокращенном журнальном варианте

Начало торговли

1. Делайте различие между сделками в русле важных долгосрочных позиций и краткосрочными сделками. Средний риск по краткосрочным сделкам (подразумеваемый числом контрактов в позиции и точкой выхода) должен быть значительно меньше. Кроме того, спекулянту следует фокусироваться на торговле по долгосрочным позициям, поскольку они обычно значительно более важны для успеха торговли. Ошибка, совершаемая многими трейдерами, состоит в том, что они настолько погружаются в попытки поймать краткосрочные колебания рынка (создавая массу комиссионных платежей и проскальзываний), что упускают главные движения цен.

2. Если вы верите, что существует долгосрочная торговая возможность, не впадайте в алчность в попытках достичь чуть лучшей цены открытия позиции. Потеря вероятной прибыли от одного упущенного движения цены может перекрывать выгоду от 50 немного лучших цен исполнения.

3. Открытие любой долгосрочной позиции следует планировать и тщательно продумывать – оно никогда не должно быть моментальным импульсом.

4. Найдите на графике модель, которая говорит, что именно сейчас пора открывать позицию. Не инициируйте сделку без подобной подтверждающей фигуры. (Иногда можно рассматривать возможность сделки без подобной фигуры, если есть схождение многих измеренных движений и уровней поддержки/сопротивления в данной ценовой области и существует хорошо определенная точка остановки, не подразумевающая высокий риск.)

5. Размещайте приказы, определяя их уровни с помощью ежедневного анализа. Если рынок не приближается к желаемому уровню открытия сделки, запишите торговую идею и пересматривайте ее ежедневно до тех пор, пока позиция будет открыта или торговая идея перестанет казаться привлекательной. Неспособность следовать этому правилу может привести к пропуску хороших сделок.

Один из распространенных случаев состоит в том, что о торговой идее вспоминают, когда рынок уже ушел от подразумеваемой цены начала сделки, и потом уже трудно совершить ту же сделку по худшей цене.

6. При поиске разворотов масштабных трендов следует ждать появления каких-либо разворотных формаций, а не открывать позицию против тренда на целевых уровнях или на линиях сопротивления/поддержки. Это правило, в частности, важно в случае рынка, на котором были достигнуты долгосрочные максимумы/минимумы (например, максимум/минимум за пределами ценового диапазона предшествующих ста дней). Помните, что в большинстве случаев продолжительных трендов рынок не будет формировать развороты V-типа. Вместо этого цены будут многократно возвращаться, чтобы снова протестировать максимумы и минимумы. Таким образом, ожидание формирования разворотных формаций может предотвратить размен на мелочи во время процесса образования вершины или впадины, не говоря об убытках, которые могут возникнуть, если тренд возобновится. Даже если рынок действительно формирует важную V-вершину или V-впадину, последующие консолидации (например, флаги) могут дать благоприятное отношение прибыль/риск для момента открытия позиции.

7. Если у вас, когда вы глядите на график (особенно если вы не задумываетесь, к какому рынку он относится), немедленно возникает инстинктивное впечатление, следуйте этому чувству.

8. То, что вы упустили значительную часть нового тренда, не должно удерживать вас от торговли в русле этого тренда (до тех пор, пока вы можете определить разумную точку остановки убытков).

9. Не играйте против бычьих или медвежьих ловушек (последних несработавших ценовых формаций), даже если другие причины побуждают вас к этому.

10. Никогда не играйте против первого разрыва в движении цены! Например, если хотите открыть позицию в направлении коррекции, и коррекция формируется на ценовом разрыве, не входите в рынок.

11. В большинстве случаев вместо лимитных приказов (исполняемых по указанной цене) используйте рыночные приказы (исполняемые по текущей рыночной цене). Это особенно важно при ликвидации убыточной позиции или при открытии позиции, связанной с благоприятными возможностями для долгосрочных сделок, в ситуациях, когда важно не упустить текущие цены. Хотя лимитные приказы будут давать несколько лучшую цену исполнения в подавляющем большинстве сделок, это преимущество обычно будет более чем перекрываться значительно худшими ценами или упущенными возможностями получения прибыли в тех случаях, когда исходный лимитный приказ не исполнен.

12. Никогда не увеличивайте позицию вблизи первоначальной точки входа в торги после того, как рынок уже был на благоприятной для вашей позиции территории и вернулся к исходным ценам. Часто тот факт, что рынок совершил полный возврат, является негативным знаком для торговли. Даже если позиция все еще хорошо обоснована, ее увеличение в подобной ситуации может привести к преждевременной фиксации убытков из-за возросшего риска при неблагоприятном движении цены.

Выход из торговли

13. Принимайте решение об уровнях защитных остановок в момент открытия позиции.

14. Выходите из любой сделки, если вновь образовавшиеся ценовые модели или поведение рынка противоположны направлению вашей позиции, даже если точки остановки еще не достигнуты. Спросите себя: «Если мне нужно иметь позицию на этом рынке, как она должна быть направлена?». Если ответ не соответствует той позиции, которую вы держите, закрывайте ее. Фактически, если противоположные показатели достаточно сильны, разворачивайте позицию.

15. В любом случае немедленно закрывайте сделку, как только ее первоначальные предпосылки нарушаются.

16. Если в первый день вашей торговли выясняется, что вы существенно не правы, немедленно выходите из сделки, особенно если рынок испытывает разрыв, направленный против вас.

17. В случае масштабного пробоя против позиции, которую вы держите, либо немедленно ликвидируйте позицию, либо используйте очень близкую остановку. В случае пробоя с разрывом ликвидируйте позицию немедленно.

18. Если торговля на данном рынке начинает значительно выходить за рамки предыдущей волатильности в направлении, противоположном той позиции, которую вы держите, немедленно ликвидируйте свою позицию. Например, если рынок, торговля на котором происходила в дневном диапазоне, составляющем примерно 50 пунктов, открывается на 100-150 пунктов выше, немедленно закрывайте свои короткие позиции.

19. Если вы продали (купили) на уровне сопротивления (поддержки) и рынок консолидируется вместо того, чтобы развернуться, – выходите из сделки.

20. Для аналитиков и финансовых управляющих: если вы чувствуете, что ваши прежние рекомендации, сделки или отчеты неверны, – меняйте свое мнение!

21. Если вы не можете наблюдать за рынками какой-то период времени (предположим, путешествуете) – либо ликвидируйте все позиции, либо убедитесь в том, что по всем открытым позициям размещены действующие стоп-приказы. (Кроме того, в подобных ситуациях следует использовать лимитные приказы, гарантирующие выход на рынок с запланированными покупками по низким ценам или c запланированными продажами по высоким ценам.)

22. Не расслабляйтесь, имея открытую позицию. Всегда знайте, где будете выходить из рынка, даже если эта точка далека от текущей цены. Кроме того, возникновение фигуры, неблагоприятной для вашей сделки, может предполагать желательность более раннего, чем запланировано, выхода из торговли.

23. Боритесь с искушением немедленно вернуться на рынок после фиксации убытков при исполнении защитной остановки. Такое возвращение обычно будет вести к увеличению первоначальных потерь. Единственная причина вернуться к ранее остановленной сделке может состоять в значительном изменении рыночной ситуации (возникновении новых моделей), т.е. если выполняются все условия, оправдывающие любую новую сделку.