EURUSD. Масса негатива.

R4 1.1715 дневной максимум 24 августа

R3 1.1620 дневной максимум 25 августа

R2 1.1560 дневной максимум 26 августа

R1 1.1500 психологический уровень

1.1480 текущая цена

S1 1.1410 дневной максимум 13 октября

S2 1.1370 дневной минимум 14 октября

S3 1.1340 верхняя граница бывшего канала

S4 1.1300 психологический уровень

Вышедшие вчера данные из США, прямо скажем, не порадовали. Розничные продажи в сентябре оказались хуже прогнозов, а за исключением продаж автомобилей и вовсе сократились на 0,3%. Производственная инфляция в месячном исчислении достигла существенных отрицательных значений. Основной индекс упал на 0,5%, стержневой на 0,3%. Бежевая книга отразила сокращение производства в большинстве регионов. И это после разочаровывающих пейроллов. Практически все, опубликованные с момента последнего заседания Федерального Комитета макроэкономические показатели, либо продемонстрировали падение, либо не оправдали прогнозы аналитиков. Фундаментальный негатив вокруг доллара начинает набирать критическую массу и может перерасти в его нисходящий долгосрочный тренд. Безусловно, пока не все так плохо. По словам многих членов Федерального Комитета, несмотря на негативные данные последних двух месяцев, рынок труда находится в хорошем состоянии, а дефляционное воздействие низких цен на нефть, дорогого доллара и замедления экономики в развивающихся странах будет носить временный характер. Но пока этот временный характер будет носиться, и участники рынка будут становиться свидетелями релизов на подобие вчерашних, охотников покупать доллар будет не так много. Одна из основных движущих сил укрепления доллара в последнее время – перспектива повышения учетной ставки, продолжает становиться все менее вероятной. В октябре она упала с 8% до 6%, в декабре с 39% до 30%.

Справедливости ради, следует отметить, что в Европе дела обстоят ничуть не лучше, и, если расширение количественного ослабления станет реальностью, медведи снова станут хозяевами положения. А пока, для продажи пары нет никаких фундаментальных оснований, несмотря на то, что первые технические цели уже достигнуты.

Техническая картина и торговая стратегия.

Дневные индикаторы остаются направленными вверх и имеют еще достаточно места для продолжения движения. Часовые в данный момент достигли уровней экстремальных значений, предупреждая о возможности временной консолидации. Восходящий импульс остается в полной силе, но покупать от текущих уровней довольно опасно. Желательно дождаться четкого пробоя 1.1500 с первой целью 1.1560, а в случае успеха на повестку дня станут максимумы «черного понедельника» 1.1705. В качестве агрессивной стратегии можно предпринять небольшие продажи с короткой целью 1.1450 или как максимум 1.1410. Передерживать их не стоит. При наличии четкого импульса пара редко балует существенными откатами, да и сегодняшние данные по потребительской инфляции США могут подбросить дровишек в топку северного экспресса.