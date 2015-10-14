Продажи компьютеров пострадали от сильного доллара

По данным Gartner, рынок ПК пережил повышение цен примерно на 10%

Вчера исследовательские компании IDC и Gartner выпустили отчеты о динамике поставок ПК в мире за третий квартал. По данным Gartner, поставки упали на 7,7% по сравнению с третьим кварталом прошлого года и составили 73,7 млн штук. Лидируют среди производителей традиционно китайские, тайваньские и американские компании% первое место сохраняет китайская Lenovo с долей в 20,3%, на втором, третьем и четвертом американцы — HP с 18,5%, Dell с 13,8% и Apple с 7,6%, на пятом и шестом — тайваньские Acer c 7,4% и Asus с 7,1%. За минувший год поставки выросли только у Dell и Apple — на 0,5% и 1,5% соответственно. У других производителей снижение составило от 4% (Lenovo и HP) до 19,9% (Acer).

Gartner сообщила, что снизились поставки как стационарных компьютеров, что уже стало традицией, так и мобильных ПК, включая ноутбуки и ультрабуки. «Мировой рынок ПК пережил повышение цен примерно на 10% из-за резкого подорожания американского доллара по отношению к местным валютам. В третьем квартале это привело к снижению спроса и, соответственно, поставок,— заявил главный аналитик Gartner Микако Китигава.— Особенно это отразилось на таких регионах, как EMEA (Европа, Ближний Восток, Африка), Япония и Латинская Америка. В Азиатско-Тихоокеанском регионе ситуация была более стабильной».

По данным IDC, снижение поставок составило еще больше — 10,8%, что больше, при этом сама компания ожидала снижения в 9,2%. IDC объясняет это «сложными финансовыми условиями и переходным периодом». «Во многих регионах каналы поставок были сконцентрированы на очистке запасов Windows 8 до того, как поступит полный комплект моделей на Windows 10. Поставщики также работали над тем, чтобы ограничить ценовые колебания, вызванные изменениями валютных курсов. Хотя им удалось немного облегчить ценовое давление, но колебания на валютных рынках заметно повлияли на поставки ПК в третьем квартале». В свою очередь, Gartner отмечает, что запуск Windows 10 в третьем квартале оказал минимальное влияние на поставки ПК, поскольку многие пользователи предпочли обновиться до новой ОС на уже имеющихся ПК вместо того, чтобы покупать новый ПК с Windows 10.

