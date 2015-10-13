Китайский импорт упал, австралийский доллар - тоже. Торговые рекомендации по AUD/USD

Обзор и динамика

Несмотря на заверения заместителя главы РБА Филипа Лоува, с которыми он выступил сегодня утром о том, что экономика Австралии «находится на пути постепенного улучшения, уровень безработицы стабилизировался», а «рост ВВП будет …постепенно ускоряться», и что «вероятность рецессии низка», пара AUD/USD снизилась в азиатскую сессию. Ускорение снижению придали данные по состоянию внешней торговли Китая, показавшие общее снижение товарооборота в сентябре. Экспорт снизился на 1,1% по сравнению с таким же периодом прошлого после падения в августе на 5,5%, импорт Китая в сентябре сократился на 17,7%% при прогнозе уменьшения на 15%.

Китай является крупнейшим покупателем продукции из Австралии, в первую очередь сырьевых товаров, и сокращение импорта из Австралии может значительно ослабить поступление экспортной выручки в бюджет страны, что в свою очередь может негативно отразиться на общем уровне ВВП. Экспортоориентированной экономике Австралии в текущей ситуации необходима более дешевая национальная валюта для пополнения бюджета. Если ФРС отложит повышение процентной ставки в США, то правительство и РБ Австралии могут столкнуться с необходимостью дальнейшего смягчения кредитно-денежной политики в стране с целью поддержания ее экономики. Пока процентная ставка в Австралии 2,0%, а ближайшее заседание РБА с рассмотрением ее перспектив состоится 03 ноября. Но по-прежнему существуют риски замедления экономики Китая и снижение мировых цен на сырьевые товары.

Технический анализ

Достигнув вчера максимумов месяца на уровне 0.7380 на волне общего ослабления доллара США, пара AUD/USD сегодня с начала торгового дня активно снижается. Почти безоткатное снижение составило уже более 60 пунктов при текущей средней дневной волатильности 77 пунктов. На 4-часовом графике индикаторы OsMA и Стохастик перешли на сторону продавцов, на дневном графике также разворачиваются на короткие позиции. Паре не удалось вырасти к ключевым уровням сопротивления 0.7470 (ЕМА144 на дневном графике) и 0.7500 (уровень Фибоначчи 23,6%). При дальнейшем снижении пара направится последовательно к уровням 0.7200 (ЕМА50 на дневном графике), 0.7150 (ЕМА200 на 4- часовом графике) и далее к минимумам года на уровне 0.6910.

Возврат пары выше уровня 0.7380 вернет паре восходящую динамику в рамках коррекции, но вряд ли выше уровней 0.7470, 0.7500.

По-прежнему более предпочтительны короткие позиции.