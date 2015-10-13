Ситуация на валютном рынке неустойчивая: курс рубля падает вслед за нефтью

Во вторник днем рубль торгуется в минусе в парах с долларом и евро. Незначительное укрепление в начале торгов, таким образом, было полностью отыграно. Рубль теряет свои позиции на фоне падающих цен на нефть. Так, к 12:50 мск пара USD/RUB торговалась на уровне 62,74 (+0,74%), а EUR/RUB — на уровне 71,45 (+2,02%). Нефть в этом время упала в цене на 0,02% (Brent) и на 0,42% (WTI).

«Несмотря на глобальный рост аппетита к рисковым активам в последнее время, инвесторы все еще осторожны», – говорит Денис Давыдов, аналитик Нордеа Банка. Причина этого - политика ФРС США, которая не оставляет шансов к ужесточению монетарной политики при появлении сигналов плохого роста в экономике. Таким образом, стремительный рост оптимизма так же быстро может смениться на новый виток пессимистических настроений среди инвесторов и трейдеров. Кроме того, ситуация в Китае по-прежнему не однозначна, а после выхода плохих отчетов сегодня утром удар получили также и сырьевые активы.

«Мы считаем укрепление рубля временным, поскольку сомневаемся в устойчивости ралли на сырьевых рынках», – говорил вчера Алексей Погорелов, экономист Credit Suisse по России.

