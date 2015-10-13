Акции Азиатско-Тихоокеанского региона упали на негативной китайской статистике

Индексы всех основных фондовых рынков Азии во вторник снизились, кроме шанхайского. Среди лидеров потерь — ресурсные компании. Сегодня вышла очередная порция противоречивой статистики из Китая. Объем экспорта и сальдо торгового баланса оказались лучше, чем прогнозировалось: ожидалось, что экспорт упадет на 6,3%, а он показал снижение всего на 3,7%. Однако объем импорта в годовом выражении ушел вниз на 20,4%, хотя аналитики ожидали снижения на 15%.

Ослабление импорта в Китай (это уже одиннадцатое ежемесячное снижение подряд) снова всколыхнуло опасения по поводу спроса во второй по величине мировой экономике. Снизились цены на сырье, просели товарные валюты. Аналитики говорят, что сильный спад импорта в переводе для развивающихся рынков Азии и Латинской Америки звучит как «очень плохие новости».

Shanghai Composite смог остаться в положительной зоне, единственный из всех основных индексов региона. Он прибавил 0,18%, повернув в зеленую сторону в последний час торгов. Среди лидеров роста шанхайского индекса были авиакомпании. China Eastern Airlines и China Southern Airlines взлетели на 2,5% и 1,1% соответственно.

Dongfeng Auto прибавила максимально разрешенные 10%, после того, как Китайская ассоциация автопроизводителей объявила сегодня, что продажи автомобилей в Китае в 2015 году, согласно прогнозам, вырастут на 3%. Этому способствует государственная политика.

Тем не менее, банковские акции — Bank of China и China Construction Bank — просели на 0,8% и 0,6% соответственно после того, как регулятор уточнил свою оценку доли «плохих кредитов» в китайских банках. Официальные данные — 1,5%, однако реальное положение вещей может быть гораздо хуже: 8,1%.

Hang Seng снизился на 0,5%. Нефтяные гиганты Sinopec и PetroChina упали почти на 2% каждый после того, как появилось сообщение о планах сократить цены на природный газ на 30% в некоторых провинциях с конца октября.

Nikkei просел на 1,1%. Японский фондовый индикатор пал жертвой фиксации прибыли после продолжительных выходных. Сильно пострадали нефтяные компании после резкого падения цены на нефть во время ночной сессии. Inpex снизилась почти на 4%, JX Holdings и Idemitsu Kosan потеряли более 1% каждый.

Тяжеловесы индекса, Fast Retailing, SoftBank и Fanuc снизились более чем на 3% каждый.

Зато Sharp подпрыгнула на 6,5% на новостях о том, что правительство рассматривает возможности вытянуть из пропасти производителя электроники.

Вышли «минутки» Банка Японии, в которых, как и ожидалось, не было никаких сюрпризов. Новый раунд количественного смягчения вряд ли произойдет в ближайшей перспективе.

S&P/ASX снизился на 0,6%. Австралийский индекс падал вторую сессию подряд, лидером падения стал ресурсный сектор, попавший под удар китайской статистики. Напомним, Китай — главный торговый партнер большинства добывающих предприятий Австралии.

Santos и Woodside Petroleum отступили на 6,2% и 2,1% соответственно, BHP Billiton и Rio Tinto снизились более чем на 2% каждый.

Kospi скользнул вниз на 0,1%. Южнокорейский индекс завершил сессию практически на флэте, сумев компенсировать большую часть падения утренней сессии.

Общерегиональную распродажу поддержали акции энергетических компаний. Снизились голубые фишки — такие как Samsung Electronics (-0,6%) и Posco (-0,3%). Однако же существенно выше рынков торговались Hyundai Motor (+2,5%) и его ближайшая коллега Kia Motors (+3,7%).



