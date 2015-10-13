Фондовая Европа начала неделю в минусе, выросла только Германия

Большинство фондовых индексов по итогам торгов понедельника оказались в красной зоне. Снижение цен на акции произошло после непрерывного роста в течение предыдущих шести сессий. Так, по итогам сессии сводный индекс Stoxx Europe 600 упал на 0,3%, французский CAC 40 - на 0,27%, британский FTSE 100 - на 0,7%, и только германский DAX поднялся на 0,23%.

Никаких особенно важных отчетов в понедельник не было, поэтому особых скачков не наблюдалось. Однако, акции германских RWE и EON подскочили на максимум с 2008 года, поддержав ралли во Франкфурте. К концу сессии рост замедлился до 10,2% и 5,2% соответственно. Движение шло после того, как министерство экономики ФРГ объявило, что у генкомпаний страны достаточно средств, чтобы профинансировать закрытие и очистку АЭС.

Акции Rolls-Royce Holdings Plc упали вчера на 3,9% после статьи в газете Financial Times о том, что Еврокомиссия начала расследование ситуации на рынке компонентов для авиационной отрасли. Она хочет проверить, не приходится ли авиакомпаниям заключать невыгодные контракты на техническое обслуживание самолетов с поставщиками. Бумаги Standard Chartered Plc упали в цене на 3,1% после заявления экспертов Investec о том, что прогнозы для выручки и прибыли банка являются завышенными.

Акции Glencore вновь падают — вчера они подешевели на 6,2%, когда сырьевой трейдер объявил о продаже медных рудников Cobar в Австралии и Lomas Bayas в Чили. В общем котировки акций многих сырьевых компаний снижались вчера — так, акции Randgold Resources потеряли в цене 0,3%, BHP Billiton - 1,4%, Anglo American - 4,8%.

Бумаги пивоваренной компании SABMiller снизились на 1,3%, когда Anheuser-Busch InBev улучшила предложение о покупке компании. Но если до 14 октября сделка не состоится, бельгийской компании придется признать провал сделки.