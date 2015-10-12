12.10.2015
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12.10.2015

12 октября 2015, 18:20
Georgi Zuenko
Georgi Zuenko
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132
Сегодня движения слабые! получил стоп по селлу. бай до зоны фиксации не дошол, закрылся по сейфу! зашел во второй селл, сейф закрыт 10 п, оставлю на ночь... риска нет. 