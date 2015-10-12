Доллар на трехнедельных минимумах из-за сомнений по поводу ФРС

В понедельник доллар удерживается на трехнедельных минимумах против корзины основных валют. Основным якорем для него служат сомнения о потенциале для роста процентных ставок ФРС США. На 16.22 мск индекс доллара находится на отметке 94,81 пункта, снизившись на 0,13% по сравнению с началом торгового дня.

USDJPY потеряла 0,06% и находится на уровне 120,14 ¥. EURUSD прибавила 0,09% до отметки 1,1369 $. GBPUSD прибавила 0,25% до уровня 1,5366.

Риторика ФРС становится все более осторожной и расплывчатой, а участившиеся в последнее время члены FOMC с сомнением говорят о шансах роста ставки в декабре. Причиной этой неуверенности становится в основном ситуация на развивающихся рынках, и в первую очередь — беспокойство о китайском замедлении (и, как следствие, о замедлении глобальной экономики).

Отступление риторики ФРС снизило американскую валюту почти на 10 центов к евро с максимумов этого года.

Марио Драги в пятницу подтвердил, что готов изменить объемы, структуру и продолжительность текущей программы скупки активов ЕЦБ. Это слегка снизило пар для ралли евро. Прогнозы крупных банков разнятся: HSBC ожидает рост до $1,18; JP Morgan и Morgan Stanley видят ситуацию по EURUSD устойчивой в течение нескольких месяцев, а Barclays, Deutsche Bank и Goldman Sachs прогнозируют снижение до паритета с долларом и дальше в следующем году.