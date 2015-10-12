Китай и Корея выросли, Япония отдыхает, Австралия в красной зоне

Shanghai Composite прибавил в понедельник 3,3%, завершив сессию на максимальном с 24 августа уровне.

Высокопоставленный сотрудник Народного Банка Китая заявил, что коррекция фондового рынка страны «почти закончена». Йи Ган, заместитель главы Народного банка Китая, соообщил на ежегодном съезде МВФ и Всемирного Банка в Перу, что Пекин принял ряд мер во избежание системных рисков.

Также в минувшие выходные центробанк Китая объявил о расширении пилотной схемы, которая позволяет банкам занимать деньги с использованием в качестве залога высококачественные кредитные активы.

Инвесторы также ждут обсуждения планов на XIII-ю пятилетку, которое состоится позже в этом месяце в Пекине.

Hang Seng прибавил 1,2% за счет укрепления общей прочности на китайских рынках и на надеждах о том, что ФРС притормозит с ростом процентной ставки. Впечатляющий отскок гонконгского индекса на прошлой неделе был лучшим за последние полгода. Он был поддержан ожиданиями того, что мировые центробанки будут удерживать расходы по займам на минимальных уровнях. Аппетит инвесторов вырос еще и на сильном восстановлении цен на сырье.

Все основные сектора, за исключением сферы услуг, выросли на торгах в понедельник. Лидером роста стал энергетические компании.

Nikkei подскочил в пятницу на 1,65%, а сегодня фондовый рынок Японии закрыт в честь национального праздника.

Kospi прибавил 0,1%. Южнокорейский индекс досадно упал в последний час торгов, но сумел удержаться в зеленой зоне — уже пятую сессию подряд.

Главными лидерами этого дня стали брокерские дома: Daewoo Securities взлетела на 7,7%; Samsung Securities прибавила 4,6%.

Ралли индекса было ограничено тяжеловесами индекса: Samsung Electronics снизилась на 0,8%; Hyundai Motor потеряла 1,5%.

S&P/ASX 200 снизился 0,9%. Австралийский индекс прервал пятидневный период роста. Котировки крупных банков и ресурсных компаний «подвели» основной фондовый индикатор зеленого конинента. Commonwealth Bank of Australia снизил котировки на 1,2%, Australia and New Zealand Banking опустился на 1%.

Снизились BHP Billiton (- 0,9%), Oil Search (- 4,2%), Woodside Petroleum (- 1,8%).



