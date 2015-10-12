Юань вновь укрепился, когда Народный банк Китая повысил официальный курс

Ралли на китайских фондовых рынках устроили сегодня решение центробанка поднять официальный курс юаня и ожидания V пленума позже в этом месяце, на котором Коммунистическая партия объявит новый пятилетний план. Нацвалюта на этом фоне тоже показала серьезное укрепление - максимальное за 1,5 месяца. Трейдеры сегодня играют на укрепление китайской валюты.

Народный банк Китая, похоже, решил подтвердить свои заявления, которые сделал в выходные на форуме МВФ в Перу - он заявил о том, что поддерживает более гибкий валютный курс, который будет определять сам рынок. Впрочем, укрепление юаня выглядит вполне логичным, потому что многие валюты развивающихся стран демонстрируют рост в последние дни.

Кроме того, на прошлой неделе в Китае начала работу глобальная межбанковская платежная система CIPS (аналог SWIFT), которая должна помочь увеличить ликвидность юаня на мировом рынке. Новая система позволит снизить издержки и время обработки операций.

"Центральный банк будет держать юань стабильным в течение следующих двух-трех недель, пока МВФ не озвучит своего решения по корзине резервных валют", - считает Кеникс Лаи, аналитик Bank of East Asia Ltd. в Гонконге.

В понедельник регулятор Китая повысил официальный курс юаня на 0,14% - до 6,3406 юаня за доллар. Это максимум с 12 августа, дня после внезапной девальвации. К 11:06 мск пара USD/CNY торговалась на уровне 6,319 (-0,41%). Пара уже опускалась утром с отметок 6,345 до 6,319.

После бурного роста на прошлой неделе сегодня азиатские валюты снова падают к доллару. Больше всего снизился малайзийский ринггит - он потерял к американской валюте около 1%.

Касательно шансов юаня попасть в корзину SDR МВФ (ради чего, собственно, центробанк и проводит целый ряд реформ) - China International Capital Corp. в своем последнем обзоре оценивает их в 70%. И правда, у китайской валюты есть все предпосылки для этого. Не забудем, что совсем недавно юань сместил японcкую иену с четвертой строчки самых используемых в платежах валют в мире.



