Рынки акций США выросли в пятницу по итогам сессии

На фоне позитивных новостей фондовые индексы США в пятницу продемонстрировали рост: индекс Dow Jones поднялся на 0,2%, Standard & Poor's 500 — на 0,07%, Nasdaq Composite — на 0,41%. Рост индекса Standard & Poor's 500 по итогам недели стал лучшим с декабря 2014 года (+3,3%), Dow Jones Industrial Average - с февраля 2015 года (+3,7%). Nasdaq вырос за неделю на 2,6%.

Одна из основных причин дружного подъема рынков акций в пятницу — публикация протокола сентябрьского заседания ФРС, который показал, что регулятор пока не торопится с подъемом ставки. В прошлом месяце ФРС не стала менять ставку из-за растущих рисков для экономики, в большей степени связанных с Китаем. В пятницу также президент ФРБ Атланты Дэннис Локхарт сказал, что повышение ставок все еще возможно до конца года, потому что экономика "демонстрирует удовлетворительную динамику". Сейчас вероятность повышения ставок в декабре оценивается примерно в 39%, в марте — в 62%.

В лидерах роста в пятницу были акции компаний технологического, медицинского и промышленного секторов. Так, например, подорожали акции Apple (+2,4%) после новости о том, что доля компании на мировом рынке ПК выросла в третьем квартале. Акции авиакомпаний также выросли, когда вышли хорошие отчеты о перевозках — бумаги American Airlines Group Inc. и United Continental Holdings Inc. подорожали на 6,6%.

Бумаги International Paper Co. поднялись в цене на 5,2%, когда компания-производитель бумаги объявила о выходе из совместного предприятия в Китае и планах продать еще 18 заводов в Азии.

А вот акции Alcoa, которая неофициально открыла сезон корпоративной отчетности в США, упали на 6,8% - алюминиевый гигант ухудшил прогноз роста в Китае до 1-2% с прежних 5-8%. Однако, по итогам недели акции компании все-таки в плюсе — они выросли на 7,8%. Акции Gap Inc. упали на 5,3%, когда ритейлер объявил о сокращении продаж в сентябре из-за укрепления курса доллара.