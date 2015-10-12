Падение ликвидности в День Колумба

Сегодня оказывается Великий День — День Колумба, подарившего нам прекрасную Америку. Именно сегодня 12 октября1492 г. Он ее открыл. Хотя сами американцы отмечают этот день во второй понедельник октября. А в этот году 12 октября и выпало на этот день. 523 года назад в этот день его экспедиция достигла осторов в Багамском архипелаге.

Этот день у них федеральный праздник с массовыми гуляньями. Если верить USAtoday, то как говорит координатор праздника Ник Эстес Альбукерке для американцев это начало не просто формальный день, когда открыт континент, а начало чего-то большего… Истории с новым порядком и ценностями, видимо.

Для трейдеров, вроде как, это не особо важный день. Но, как отмечает ряд брокеров сегодня возможны проблемы с ликвидностью. Вплоть до перехода в режим «Close only» по ряду инструментов.