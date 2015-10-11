Прогноз пары EURUSD на неделю 12.10 - 16.10

Прогноз на предстоящую неделю по паре EUR/USD

После открытия недельных торгов курс пары под влиянием негативной американской статистики по занятости, опубликованной накануне, действительно развернулся от предыдущего снижения и, пройдя на подъёме 80 пунктов - до уровня 1.1289, начал, как я и предполагал, снижаться. Драйвером снижения для евро стала публикация слабых экономических показателей деловой активности в сфере услуг ведущих стран Еврозоны и региона в целом. Курс пары на этом фоне стремительно упал и, пройдя на снижении около 120 пунктов, зафиксировал минимальный уровень на отметке 1.1172 (что позволило достичь первый целевой уровень моего прогноза –1.1185). Однако продолжить дальнейшее снижение валюте не удалось. Рост в США дефицита внешней торговли за август, превысившего предыдущие показатели и прогнозы аналитиков, усилил негативный настрой рынка в отношении перспектив повышения процентной ставки ФРС. В результате, доллар вновь начал снижаться, а котировки единой европейской валюты поползли вверх. Причём, импульс роста был настолько силён, что ценовое движение пары проигнорировало весь негативный новостной блок, поступивший в этот день от ведущей экономики Еврозоны - Германии. Более того, попытка «медведей» использовать опубликованный Протокол заседания ЕЦБ, в котором было заявлено о предстоящем значительном расширении финансового стимулирования европейской экономики (ведущее к ослаблению евро) также не удалась. Курс пары евро/доллар краткосрочно снизился до уровня 1.1238, но сумел тут же восстановить потери и продолжить восходящее движение единой валюты, курс которой на исходе торгов достиг нового трёхнедельного максимума на отметке 1.1387, вблизи которого и завершилась недельная сессия.

Что касается следующей недели: Несмотря на снижение темпов роста занятости, американская экономика остаётся одной из наиболее успешных в мире. Причём ФРС и её представители, вообщем-то так и не высказали никаких опасений по поводу рынка труда. Ведь занятость в США продолжает расти, а полученные данные – это всего лишь данные одного месяца и сами по себе, не препятствуют повышению процентной ставки в 2015 г. Кроме того, как это следует из сентябрьского протокола, члены Федерального комитета США по операциям на открытом рынке согласились с тем, что изменения, произошедшие в период между заседаниями, не внесли существенных изменений в экономический прогноз ФРС. Наоборот, ФРС отметила улучшение экономической конъюнктуры в США, включая данные о потребительских расходах, рынке жилья, а также обратила внимание на то, что рынок труда близок к долгосрочной норме безработицы. Поэтому Комитет просто счёл целесообразным дождаться дополнительной информации, подтверждающей, что экономический прогноз не ухудшается. Отсюда, можно сделать вывод, что вероятность повышения ставки в 2015 году сохраняется, и в октябре, но, скорее всего, в декабре ФРС действительно начнёт повышать ставки.

Относительно же перспектив единой европейской валюты можно сказать следующее: В последнее время в Еврозоне усилилась негативная тенденция к дальнейшему ослаблению региональной инфляции. Производственная инфляция уже несколько месяцев находится на негативной дефляционной территории. Потребительская инфляция в сентябре также перешла на отрицательную сторону, что, как считает рынок, должно подстегнуть ЕЦБ к более решительным действиям. В протоколе последнего заседания Европейского Центрального Банка уже недвусмысленно было сказано об этом. На этом фоне участники торгов ждут от ЕЦБ усиления вербальных интервенций, направленных на снижение евро, в случае, если курс единой валюты поднимется выше верхней границы 3-х недельного диапазона бокового движения – ключевого уровня сопротивления 1.15.

Таким образом, как это следует из вышесказанного, в своем прогнозе на следующую неделю я отдаю приоритет американской валюте и ожидаю снижения пары евро\доллар после тестирования ею ключевого уровня сопротивления 1.15.

При этом техническая картина по паре ЕВРО/ДОЛЛАР демонстрирует в краткосрочном плане формирование нисходящей коррекции пары к её предыдущему подъёму, затем – возобновление роста курса единой европейской валюты к целевому уровню 1.15, и далее, разворот пары на снижение в её новом цикле нисходящего движения.

Таким образом, исходя из фундаментальных факторов и технической картины по паре евро/доллар, а также на основании результатов технического и волнового анализа ценового движения пары, предполагаю в своем прогнозе на следующую неделю – разворот курса единой европейской валюты на снижение и краткосрочный откат пары к целевым уровням:1.1337; 1.1306 и 1.1290. Далее, ожидаем возобновление подъёма к следующим целям: 1.1386; 1.14; 1.1436 и 1.1480.

В ценовой зоне 1.1480 - 1.1500 курс единой европейской валюты развернётся на новый этап нисходящего движения, целями которого станут ценовые уровни: 1.1215; 1.1180; 1.1120 и 1.1050.