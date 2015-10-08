Число первичных заявок на пособие по безработице в США снизилось

Согласно последнему отчету, число американцев, которые впервые обратились за пособием по безработице, на прошлой неделе упало на 13 тыс. - до минимальных с июля 263 тыс. Об этом сегодня сообщило министерство труда США. Экономисты в среднем ожидали снижения на 3 тыс. - до 274 тыс. Показатель за предыдущую неделю пересмотрен с 277 тыс. до 276 тыс.

Как отмечают аналитики Reuters, количество заявок находится рядом с 42-летним минимумом. Скорее всего, эти отчеты породят новую волну прогнозов о дате повышения ставки Федеральной резервной системы — может быть, ее все-таки поднимут в этом году.

В США продолжают получать пособия по безработице 2,2 млн. человек. Компании с осторожностью нанимают персонал, потому что на внутренний спрос влияет снижение ожиданий глобального роста. "Данные по занятости за последние два месяца разочаровывают, - говорит Том Симонс, экономист Jefferies LLC в Нью-Йорке, - ажиотажа в найме персонала на данный момент нет."