Банк Англии сохранил ставку на уровне 0,5%. «Голуби» в большинстве

Комитет по монетарной политике Банка Англии проголосовал 8:1 по решению сохранить процентную ставку на рекордно низком уровне в октябре. Повышение ставки до середины 2016 года выглядит всё менее вероятным событием.

В Великобритании в последнее время вышел ряд разочаровывающих статистических показателей, всё еще сильна угроза низкой инфляции или даже дефляции, продолжается глобальный спад в мировой экономике. Всё это не дает Комитету по монетарной политике стимулов впервые за шесть с половиной лет увеличить процентную ставку.

Единственный член комиссии, голосовавший за увеличение процентной ставки, — Ян Маккаферти, который вот уже несколько месяцев выглядит самым воинственным из своих коллег.

Инфляция менее 1%, скорее всего, будет оставаться особенностью британской экономики, по крайней мере, до весны 2016 года, как признает комитет. По прогнозам, потребительская инфляция будет оставаться близкой к нулю до конца года. Это, вероятно, отодвинет момент первого подъема процентной ставки. Также Великобритания не может похвастать сильным ростом рынка труда.

Экономисты предполагают, что ставку поднимут в мае 2016 года (совсем недавно все ждали февральского повышения).

На поступивших новостях фунт стерлингов снизился по отношению к большинству основных валют. Пара GBPUSD снизилась на 0,26% до отметки 1,5277; EURGBP выросла на 0,36% до 0,7362; GBPJPY потеряла 0,35%.



