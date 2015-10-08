Протокол заседания ФРС: 5 фокусных точек

На своем заседании в сентябре ФРС оставила процентную ставку без изменения, сославшись на страхи слабого роста за рубежом. Протокол политических дискуссий членов FOMC будет опубликован сегодня в 21.00 мск. От этих «минуток» ждут подробную информацию о том, насколько же сильны опасения турбулентности и глобального экономического спада. Конечно, силен интерес инвесторов и к тому, когда же все-таки будет поднята процентная ставка американского регулятора. Представляю вам 5 основных моментов, на которые стоит обратить внимание в сегодняшних протоколах.

Оценка сроков подъема ставки. Некоторые чиновники ФРС, в том числе и ее руководитель, Джанет Йеллен, говорят, что все еще надеются на возможность первого шага по ужесточению монетарной политики до конца 2015 года. Протокол сможет пролить свет на то, насколько распространена эта надежда среди остальных членов FOMC и насколько сильны эти настроения.

Распределение голосов «за» и «против». Президент ФРБ Сан-Франциско Джон Уильямс назвал сентябрьское решение регулятора «висящим на волоске». Возможно, некоторые чиновники, возможно, не согласны с этим и сомневаются, что процентную ставку вообще стоит повышать. Протокол должен пролить свет на то, как шло обсуждение, насколько вероятным было решение по подъему ставки и какими аргументами пользовались стороны.

Ситуация за рубежом. В заявлении, которое прозвучало после заседания, ФРС добавила фразу о рисках, проистекающих из «глобальных экономических и финансовых предпосылок» и заявила, что «отслеживает развитие ситуации». Протокол может предоставить более подробную информацию о том, как политики расценивают информацию о замедлении экономического роста в Китае и на других развивающихся рынках. Госпожа Йеллен говорила также о беспокойстве на предмет того, насколько китайские власти способны управлять ситуацией.

Инфляция. ФРС заявила, что начнет повышать ставки после того, как увидит «некоторое улучшение на рынке труда» и будет «разумно уверена» в том, что в среднесрочной перспективе инфляция поднимется до целевого уровня в 2%. Однако вот уже 40 месяцев подряд инфляция ниже этого уровня. Протокол может пролить свет на то, как именно чиновники расценивают сохранение низкой инфляции в США.

Условия рынка труда. В этой части минутки безнадежно устарели, поскольку встреча состоялась перед разочаровывающим отчетом по занятости в сентябре, который вышел в пятницу. Протокол покажет всего лишь, как чиновники ФРС оценивали здоровье рынка труда, прежде чем увидели эти цифры.