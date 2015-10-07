Золото растет на ожиданиях того, что ФРС отложит рост ставки

В среду золото выросло до двухнедельного максимума. Статистика из США поддерживает мнение о том, что ФРС задержит повышение ставки до 2016 года. К 10.40 мск декабрьский фьючерс на золото держится на уровне $1 148,40 за тройскую унцию.

Данные во вторник показали, что экспорт из США в августе откликнулся на беды мировой экономики. Это снова надавило на доллар. Аналитики говорят: «Есть подозрение, что с ухудшением американской макроэкономической статистики доллар, скорее всего, продолжит слабеть, обеспечивая дальнейший потенциал для роста котировок золота».

Слабый доллар сделает золото дешевле для держателей других валют, и задержка роста процентной ставки ФРС тоже может поддержать покупку непроцентных активов — таких, как золото.

Серебро растет вслед за золотом четвертый день подряд и торгуется сейчас вблизи 3,5-месячного уровня в $16,08.

Платина выросла на 1% после падения до семилетнего уровня за последнюю неделю. На нее надавил дизельный скандал с Volkswagen. Дело в том, что платина используется в изготовлении катализаторов для дизельных двигателей.

Палладий тоже подорожал и торгуется у самой высокой отметки с июня.