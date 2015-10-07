Банк Японии воздержался от смены монетарного курса; иена укрепляется

В среду на плановом заседании Банк Японии решил не менять программу стимулирования экономики, оставив прежние плановые объемы. Таким образом, изменения в денежно-кредитной политике пока не наблюдаются, а планы по увеличению денежной базы на 80 трлн иен ($660 млрд) ежегодно остаются прежними. Банк Японии продолжит выкупать гособлигации такими темпами, чтобы их количество в обращении ежегодно росло в объеме примерно на эту сумму. Впрочем, такое решение было вполне ожидаемым — его прогнозировали 33 из 36 опрошенных аналитиков Bloomberg.

По мнению аналитиков, центробанк может внести изменения 30 октября, когда получит новые прогнозы о перспективах инфляции и экономического роста. "Есть вероятность дальнейшего смягчения, или расширения программы QQE (количественного и качественного смягчения) в конце октября", — уверен стратег IG Asia Pte в Сингапуре Бернард Ау.

Кроме того, сегодня незначительно были изменены залоговые требования по программам кредитования. Скорее всего, банк действительно ждет больше конкретной информации, чтобы принимать какие-то серьезные решения, считает главный экономист Barclays Plc. Кехей Морита.

После объявления о решении центробанка иена укрепилась к доллару — к 10:05 мск, например, пара USD/JPY торговалась на уровне 119,94 (-0,23%). Сегодня утром пара опускалась до отметки 119,89.

За два с половиной года денежно-кредитная политика японского центробанка по насыщению экономики деньгами обесценила японскую валюту на 23%. В августе инфляция без учета стоимости свежих продуктов питания и энергоносителей составила 1,1% в годовом выражении. Потребительские цены без учета свежих продуктов упали на 0,1%, причем падение этого показателя наблюдалось впервые за все время реализации проектов «абэномики».