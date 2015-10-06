EURUSD. Вернется ли медвежий рынок?

R4 1.1440 дневной максимум 17 сентября

R3 1.1370 дневной максимум 14 сентября

R2 1.1330 дневной максимум 21 сентября

R1 1.1315 дневной максимум 2 октября

1.1270 текущая цена

S1 1.1170 дневной минимум 5 октября

S2 1.1145 дневной минимум 28 сентября

S3 1.1110 дневной минимум 22 сентября

S4 1.1090 дневные минимумы 3 и 4 сентября

На прошлой сессии энтузиазм на мировых фондовых площадках немного угас, ибо основания для него были не слишком глубокие. Да, начало цикла ужесточения монетарной политики отодвигается – это хорошо, но отодвигается потому, что дела в экономике не идут достаточно позитивно, а это уже плохо. Вкладывать деньги в активы лишь в расчете на то, что в них в последствие вложится большее количество инвесторов из-за ухудшения альтернатив, безусловно, логично. Но почва под такой пирамидальной конструкцией останется зыбкой, что может привести к ее просадке при первом же резком дуновении тревожного ветра макроэкономического негатива. Согласно прогнозам, рост ВВП США в третьем квартале замедлится до 2,2%, но многие считают эти цифры излишне оптимистичными. Вместо некоторых дополнительных улучшений на рынке труда, которые так хотела увидеть госпожа Йеллен, все мы в последнее время стали свидетелями противоположной тенденции в этой сфере. Если добавить к этому снижение заказов и индексов уверенности, то получим хороший повод насторожится. Весь негатив, связанный с евро, включая возможность расширения программы количественного ослабления, уже заложен в курс пары. Не слишком ли много в него заложено позитива, связанного с долларом?

Техническая картина и торговая стратегия.

Вот уже третью неделю пара зажата в узком диапазоне 1.1105-1.1330, и пока она остается в его пределах, говорить о каком бы то ни было импульсе не приходятся. Дневные и часовые индикаторы в данный момент направлены вверх, но находятся вблизи нейтральных уровней. Так как на горизонте пока нет важных фундаментальных событий, торговля от границ диапазона выглядит привлекательно. На мой взгляд, вектор сейчас немного смещен на север, и покупки от более низких уровней в районе 1.1200 предпочтительнее.