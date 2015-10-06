Рубль пробует укрепиться против евро и доллара во вторник вечером

Сегодня курс рубля заметно скорректировался к вечеру — и вновь на фоне роста нефтяных котировок. К 17:18 пара USD/RUB торговалась на уровне 64,12 (-1,09%), пара EUR/RUB — на уровне 72,06 (-0,07%). В начале часа курс доллара падал до 63,81 руб., курс евро — до 71,57 руб.

Эксперты говорят, что на курс рубля давят геополитические риски из-за военной операции в Сирии. Кроме того, остается «нефтяная» зависимость рубля — сегодня цены к вечеру поднимаются, и на фоне этого рубль укрепляется. Brent, например, подорожала до $50,24 за баррель к 17:19 мск. Инвесторы фиксируют прибыль после недавнего ралли, хотя поведение цен на нефть все еще не имеет определенной динамики. На этой неделе рынки вновь ждут недельную статистику по запасам в США, а также реагируют на сообщения о планах ОПЕК провести встречу экспертов, чтобы обсудить ситуацию с ценами на мировом нефтяном рынке.

По прогнозам аналитиков, запасы нефти в США за прошлую неделю выросли на 1,75 млн баррелей — до 459,65 млн баррелей. Неделей ранее запасы подскочили на 4 млн баррелей.

Эксперты российского рынка говорят, что стоит внимательно следить за отметкой 64,7, потому что ее пробой может стать сигналом к началу нового краткосрочного тренда. Тогда ближайшая цель будет в районе 63 руб. за доллар.