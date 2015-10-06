Ассоциация банков Сингапура выступает за создание методов этического кредитования

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Пока Сингапур страдает от смога, вызванного горящими тропическими лесами, которые поджигают фермеры, банковская группа страны разрабатывает этические методы кредитования, сообщает Bloomberg. Центральный банк Сингапура заявил, что такие правила будут выпущены в ближайшее время.
Только четыре крупных банка в Индонезии, Малайзии и Сингапуре (PT Bank Mandiri Persero, PT Bank Negara Indonesia, PT Bank Rakyat Indonesia и Malayan Banking Bhd.) учитывают экологические факторы при рассмотрении кредитных заявок, говорится в майском докладе Всемирного фонда дикой природы.
В то время как индонезийские фермеры сжигают старейшие в мире леса, индекс загрязнения в центре провинции Калимантан почти в 20 раз превышает норму, качество воздуха Сингапура признано «опасным». По данным американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства, бушующие в регионе пожары могут побить рекорд 1997 года, когда сжигание лесов вызвало экологическую катастрофу, ущерб составил $9 млрд.
Банковское сообщество выражает обеспокоенность деятельностью компаний, которые устраивают поджоги, опасаясь, что такие действия могут перекинуть лесные пожары на банки, которые финансируют поджигателей.
Опрошенные агентством эксперты положительно относятся к принятию этических норм, но отмечают, что банки будут придерживаться их на добровольной основе, как часть инвестиционного решения. Правительство может стимулировать кредиторов и инвесторов соблюдать такие нормы, но это будет трудно сделать, поскольку в цепочке помимо кредитора и заемщика, есть много заинтересованных лиц.
Индонезийские кредиторы компаний, производящих пальмовое масло, сообщили Bloomberg, что отслеживают ситуацию и, в случае необходимости, приостанавливают финансирование компаний, замешанных в незаконных поджогах. В случае, если фермеры или организации будут признаны виновными в организации пожаров, банки готовы пересмотреть отношения с ними.