Ассоциация банков Сингапура выступает за создание методов этического кредитования

Пока Сингапур страдает от смога, вызванного горящими тропическими лесами, которые поджигают фермеры, банковская группа страны разрабатывает этические методы кредитования, сообщает Bloomberg. Центральный банк Сингапура заявил, что такие правила будут выпущены в ближайшее время.

Только четыре крупных банка в Индонезии, Малайзии и Сингапуре (PT Bank Mandiri Persero, PT Bank Negara Indonesia, PT Bank Rakyat Indonesia и Malayan Banking Bhd.) учитывают экологические факторы при рассмотрении кредитных заявок, говорится в майском докладе Всемирного фонда дикой природы.

В то время как индонезийские фермеры сжигают старейшие в мире леса, индекс загрязнения в центре провинции Калимантан почти в 20 раз превышает норму, качество воздуха Сингапура признано «опасным». По данным американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства, бушующие в регионе пожары могут побить рекорд 1997 года, когда сжигание лесов вызвало экологическую катастрофу, ущерб составил $9 млрд.

Банковское сообщество выражает обеспокоенность деятельностью компаний, которые устраивают поджоги, опасаясь, что такие действия могут перекинуть лесные пожары на банки, которые финансируют поджигателей.

Опрошенные агентством эксперты положительно относятся к принятию этических норм, но отмечают, что банки будут придерживаться их на добровольной основе, как часть инвестиционного решения. Правительство может стимулировать кредиторов и инвесторов соблюдать такие нормы, но это будет трудно сделать, поскольку в цепочке помимо кредитора и заемщика, есть много заинтересованных лиц.

Индонезийские кредиторы компаний, производящих пальмовое масло, сообщили Bloomberg, что отслеживают ситуацию и, в случае необходимости, приостанавливают финансирование компаний, замешанных в незаконных поджогах. В случае, если фермеры или организации будут признаны виновными в организации пожаров, банки готовы пересмотреть отношения с ними.