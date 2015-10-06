Нефть выросла на американских торгах, но снова снижается

К 11.00 мск фьючерсы на Brent стоят $49,04 за баррель, на WTI - $45,82. Во время американских торгов «черное золото» марки WTI подскакивало до $46,86; Brent – до $49,81. Подъем котировок был связан с тем, что Россия намекнула на свою готовность обсудить мировой рынок нефти с другими крупными производителями.

Торги снова проходят без китайских трейдеров: в Шанхае продолжаются семинедельные каникулы, связанные с празднованием Национального Дня.

Сегодня инвесторы ждут данных от института нефти США о запасах сырой нефти за неделю. Некоторые аналитики предсказывают, что данные покажут очередное увеличение запасов, равно как и завтрашние официальные данные от Управления энергетической информации. Если запасы будут выше консенсус-прогнозов, это, несомненно, надавит на цены.

Напомним, в выходные Россия, один из трех ведущих мировых производителей нефти, заявила, что готова принять участие во встрече нефтяных стран, как входящих, так и не входящих в ОПЕК, в случае если такая встреча будет организована. Отдельная встреча российских и саудовских чиновников запланирована на конец октября, по словам Александра Новака, министра энергетики РФ. Это дало рынкам повод надеяться на то, что страны, наконец, задумались о коллегиальном снижении добычи в поддержку цен.