Forex.ee: Ежедневный экономический дайджест

Ежедневный экономический дайджест от Forex.ee

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Вторник, 6 октября

AUD/USD выросла до текущей отметки 0.7118 на фоне исхода заседания Резервного Банка Австралии, входе которого процентная ставка была сохранена на текущем уровне 2%, как и ожидалось экспертами. Несколько ранее, было также опубликовано значение дефицита сальдо торгового баланса Австралии, которое вышло с показателем 3.1 млрд, вопреки ожидавшимся 2.55 млрд. На американской стороне, индекс деловой активности в непроизводственном секторе от ISM вышел в красном цвете со значением 56.9 вместо прогнозируемых 57.5. Это разочаровало инвесторов и, в то же время, поддержало корзину основных валют. Индекс американского доллара опустился этой ночью на 0.04% до отметки 96.19. Пара AUD/USD сможет найти уровни поддержки и сопротивления на отметках 0.7028 и 0.7169, соответственно.

USD/CAD значительно снизилась на фоне неободряющих данных вчерашнего дня из США, а также ввиду менее значительных показателей роста рынка труда, вышедших в прошлую пятницу. Пара опустилась до текущей отметки 1.3083 после того, как была достигнута самая высокая точка за последние 11 лет – 1.3453. В эти минуты, канадский доллар приближается к серьёзному уровню поддержки на уровне 1.3010, который ранее доказал свою прочность в качестве уровня сопротивления. Падение ниже этой отметки может вызвать в среде аналитиков оживлённые обсуждения разворота тренда. Фундаментальные данные для подобного движения рынка могут быть предоставлены канадским статистическим бюро уже сегодня ввиду оглашения значения сальдо торгового баланса, а также индекса деловой активности Ivey. В случае повышения, сопротивление может быть встречено в области 1.3207.

GBP/USD продолжает волатильную торговлю, на данный момент вблизи 1.5153, пока инвесторы находятся в ожидании данных по объёму промышленного производства и решения по процентной ставке в Великобритании. Изменение процентной ставки крайне маловероятно на данном этапе, однако, рынок скорее ожидает увидеть соотношение голосов комитета монетарной политики, чтобы уловить настроения относительно денежно-кредитной политики, проводимой Банком Англии. Сегодняшние уровни поддержки и сопротивления расположены на уровнях 1.5012 и 1.5272.

EUR/USD была слегка выше, поднявшись до уровня 1.1191 перед заседанием министров финансов ЕС. Сегодня вечером также ожидается выступление президента ЕЦБ, Марио Драги, который предоставит дополнительную информацию касательно инфляционных ожиданий в евро зоне. Ввиду отсутствия каких-либо значимых новостей из Соединённых Штатов, рынок будет пристально следить за сегодняшними уровнями поддержки и сопротивления, расположенными на отметках 1.1066 и 1.1295.

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