10 правил успешного трейдера

Для начала, необходимо оговориться. Для успешной торговли на рынке форекс одного соблюдения правил трейдера недостаточно. В распоряжении трейдера также должны быть: надежный рабочий компьютер со стабильным доступом в интернет, спокойная, не отвлекающая от работы, но и не расслабляющая обстановка.

Секрет достижения успеха в трейдинге прост – торгуйте осознанно и постоянно учитесь, улучшая результат, но не гонитесь за совершенством.

Качество перфекционизма, т.е. желание довести результат до совершенства, является большим врагом для трейдера. Идеальной сделки или торгового дня не бывает. Рынок форекс предсказать невозможно, однако работать и зарабатывать на нем можно и даже необходимо.

Постепенно, день ото дня, к Вам будет приходить опыт, а с ним уверенность и спокойствие.

Правила для успешной торговли у каждого трейдера могут быть свои. Их может быть меньше или больше. Мы же попробуем для себя определить их номинальное количество, скажем, ограничимся десятью.

1. Держите под контролем свои мысли и эмоции. Если в данный момент времени это не так, закройте терминал и отдохните или решайте проблему.

2. Из предыдущего вытекает следующее правило: имейте свою торговую систему с четким алгоритмом действий, подразумевающего жесткие правила открытия и закрытия сделок. Никогда не входите в рынок потому, что вам надоело быть вне рынка, чтобы, наконец, поторговать. Быть вне рынка - это тоже позиция.

3. Торгуйте только по тренду. «Тренд – Ваш друг!». Придерживайтесь этого правила, даже тогда, когда тренд неожиданно развернулся на коррекцию и идет против Вашей позиции. При этом ошибкой многих трейдеров является «доливка» к убыточной позиции. «Доливаться» можно, но только по тренду, таким образом увеличивая прибыль. Тренд никогда не разворачивается мгновенно. Всегда есть возможность и время выйти из позиции при развороте основной тенденции.

4. Из предыдущего вытекает следующее правило: ограничивайте убытки и позволяйте прибыли расти. Если ситуация поменялась, лучше зафиксировать небольшой убыток, чем пересиживать просадку на коррекции. При этом никогда не отменяйте и не передвигайте стоп после того, как Вы его поставили. Рынок никогда не спит и появится еще миллион возможностей и новых точек входа. Держитесь основной тенденции (см.правило 3) и не занимайтесь «пипсовкой», фиксируя «копеечную» прибыль. Лучше входить в рынок реже, но продуманно, позволяя прибыли дорасти до намеченных целей. Хорошим правилом будет использовать перенос позиции в безубыток при достижении определенного уровня профита.

5. Соблюдайте манименджмент. Не рискуйте больше, чем 10% от депозита на сделку. Еще более консервативный подход (2-5% от депозита на сделку) сбережет Вам нервы и депозит. А еще лучше - научитесь сначала стабильно зарабатывать на микролотах.

6. Ключ к успеху в трейдинге – простота. Чем понятнее и проще методы и стратегия, тем легче ей следовать в быстроменяющихся условиях рынка. Если Вы чего-то не понимаете в каком-либо методе, исключите его из своего набора инструментов.

7. Не гонитесь за результатом. Сработал стоп-лосс? Примите его и забудьте о нем. Заработали профит? Забудьте о нем еще быстрее. Жадность или гордыня могут за день разрушить месяцы упорного труда. Война еще проиграна, если Вы потерпели поражение в сражении.

8. Не торгуйте на полученной новости. Она уже вышла в эфир и устарела. По-сути, новость – это констатация свершившегося факта, на котором кто-то уже заработал. Просматривать поток новостей нужно, но только с целью понять общую картину происходящего на рынке.

9. Не стройте свою торговлю на мнении других. Если у Вас будет свое мнение и стабильный результат, то к нему начнут прислушиваться другие.

10. Получайте удовольствие от торговли. Прибыль, конечно, приносит удовольствие, но процесс грамотной торговли – еще больше. Постарайтесь прочувствовать и понять рынок, начав торговать с демо-счета, переходя на микро и только потом – на реальный счет. Полезно вспомнить о восточной мудрости, когда для достижения выдающегося результата важен именно сам процесс, доведенный до совершенства, а не сиюминутная победа. Трейдинг – это надолго! Чем большего результата на форексе Вы станете добиваться, тем дольше Вам захочется на нем быть!

В заключение хотелось бы сказать, что в нашем сверхвысококонкурентном мире простому человеку бывает подчас невероятно трудно добиться успеха в жизни. Пока же существует форекс, у каждого есть невероятная возможность, используя свой интеллект заработать и «на безбедную старость», и на Роллс-Ройс или просто в полной мере насладиться жизнью, не забывая о близких людях и имея возможность им помочь!

Надеемся, что наши простые советы помогут Вам на Вашем пути становления успешного трейдера!

Ваш PCM Brokers!

