EURUSD. Есть ли жизнь после пейроллов?

R4 1.1440 дневной максимум 17 сентября

R3 1.1370 дневной максимум 14 сентября

R2 1.1330 дневной максимум 21 сентября

R1 1.1315 дневной максимум 2 октября

1.1260 текущая цена

S1 1.1205 дневной минимум 5 октября

S2 1.1145 дневной минимум 28 сентября

S3 1.1110 дневной минимум 22 сентября

S4 1.1090 дневные минимумы 3 и 4 сентября

Вышедшие в минувшую пятницу данные по рынку труда США застали врасплох практически всех. Вместо ожидаемого роста на 200к, количество занятых вне сельскохозяйственного сектора экономики выросло в сентябре на 142к, вместо ожидаемого пересчета этого показателя за прошлый месяц в сторону повышения на 20к-40к, данные за август были пересмотрены в сторону понижения на 59к, вместо ожидаемого роста почасовой оплаты труда на 0,2% она осталась на прежнем уровне. Вдобавок еще и процент трудоспособного населения снова упал с 62,6% до 62,4, свидетельствуя о неуклонном его старении. После такого сюрприза участники рынка стали стремительно избавляться от доллара, прощаясь с надеждами на повышение учетной ставки до конца текущего года. Однако, после прорыва ключевого уровня 1.13 многие вдруг вспомнили, что на носу выходные и поспешили зафиксировать прибыльные покупки, вернув пару вниз 1.12ой фигуры и отложив ее покупки до понедельника.

Немного разрядить обстановку помогли комментарии пока не голосующего члена Федерального Комитета Балларда, который отметил, что рынок труда не может добавлять по 200к рабочих мест на протяжении многих месяцев подряд и ждать таких высоких цифр было излишне оптимистично, а чиновники Федерального Резерва в принятии своих решений должны отталкиваться от динамики экономики в целом, а не отдельных показателей рынка труда.

Безусловно это так, и рынок труда, несмотря на очевидное замедление позитивной динамики, находится в хорошем состоянии, в отличие от инфляционных показателей. И нулевой рост заработной платы в сентябре гораздо труднее воспринимать со сдержанным оптимизмом. В итоге, на повышение учетной ставки в октябре можно не рассчитывать. По поводу декабря все еще остаются определённые надежды, посмотрим, что покажут за это время дальнейшие макроэкономические релизы.

Техническая картина и торговая стратегия.

Дневные и часовые индикаторы в данный момент направлены вверх и имеют еще достаточно места для продолжения движения. Пока пара остается в 1.12ой фигуре очередные попытки штурма 1.1300-10 выглядят весьма вероятно, однако после очередной неудачи в том районе в минувшую пятницу для его преодоления могут понадобится дополнительные фундаментальные стимулы. В этом качестве может выступить предстоящий сегодня к выходу индекс ISM в сфере услуг. Мой отложенный ордер по 1.1172 после публикации Non-farm payrolls был исполнен по 1.1190, тем не менее мне удалось получить существенную прибыть по пути наверх. Теперь я планирую восстановить покупки в случае прорыва 1.1315 с целью 1.1440 или дождаться более низких уровней внизу 1.12ой фигуры.

Buy stop 1.1315, stop 1.1185, profit 1.1440

Buy limit 1.1210, stop 1.1185, profit 1.1290