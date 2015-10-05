Золото держится вблизи полуторанедельного максимума

В понедельник золото сохраняет позиции после своего крупнейшего за девять месяцев внутридневного скачка в пятницу. Слабые американские данные по занятости дали повод надеяться на то, что ФРС повременит с подъемом ставки.

К 10.19 мск декабрьский фьючерс на золото стоит 1 136,80 долларов за тройскую унцию. В пятницу металл подорожал более чем на 2%, продемонстрировав самый быстрый рост с 15 января.

Весь год на золотые котировки давили ожидания подъема процентной ставки ФРС: это приведет к подорожанию доллара и, как следствие, снизит интерес инвесторов к непроцентным активам — таким, как золото.

Однако на последнем своем заседании американский регулятор воздержался от подъема ставки, а слабая статистика делает начало ужесточения монетарной политики в 2015 году крайне маловероятным. Таким образом, золото получает поддержку.

И даже замедление Китая играет на руку драгоценному металлу. С одной стороны, он может потерять из-за снижения спроса из Поднебесной, но с другой стороны, спад экономики №2 в мире может заставить ФРС в очередной раз отложить рост ставки.

Серебро идет вслед за золотом: сейчас оно стоит 15,285 долларов за тройскую унцию, находясь почти на полуторамесячном максимуме.