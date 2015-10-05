Президента ОПЕК арестовали за взятки, но пока отпустили под залог

В пятницу ночью президент ОПЕК Диезани Алисон-Мадуэке, а в прошлом - министр нефтяной промышленности Нигерии, была арестована британскими правоохранительными органами в Лондоне, о чем сообщило агентство Reuters и нигерийское издание Premium Times. Последнее издание уточнило, что президента взяли под стражу в связи с подозрениями во взяточничестве и коррупции. Мадуэке входила в правительство президента Гудлака Джонатана, которого тоже подозревают в коррупции.

Российские СМИ очень бурно отреагировали на эту новость, предвещая страшные последствия для картеля — Первый канал, например, напугал своих зрителей «непредсказуемыми последствиями для ОПЕК» из-за ареста Диезани Элисон-Мадуэке. Вместе с ней, как заявили в полиции, задержали еще четверых людей — кто они, однако, не сообщается. Все пятеро подозреваются в коррупции и отмывании денег, дело ведет Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (аналог американского ФБР).

Чуть позже иностранные СМИ написали, что президент ОПЕК совсем не скупилась на траты — например, купила на государственные деньги себе несколько самолетов, один из них - специально для своих детей. Нигерийские издания также сообщили, что у нее есть большое количество дорогой недвижимости, в том числе за границей. К слову, Нигерия по уровню коррупции занимает 147 место — одно из последних. Вполне вероятно, что скоро появятся новые фигуранты и новые факты.