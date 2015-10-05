Нефть дорожает: Россия готова к диалогу с нефтяными странами

Нефть подорожала в понедельник после того, как Россия заявила о готовности встретиться с другими производителями, чтобы обсудить ситуацию на мировом нефтяном рынке. Вот уже пятое подряд недельное снижение количества работающих буровых установок в США тоже поддерживает цену на нефть. Однако торговля сегодня слабая — сказывается то, что ключевой потребитель сырья — Китай — продолжает свои семидневные каникулы.

К 9.05 мск Brent подорожала до $48,40 за баррель, WTI стоит $45,81.

«Как только Россия предложила переговоры, инвесторы, похоже, начали ожидать возможного снижения добычи нефти по совместному согласованию добывающих стран. Избыток предложения становится уже очень обременительным для производителей», — говорят товарные аналитики.

До сих пор Россия, входящая в число топ-производителей, отказывалась сокращать производство, чтобы поддержать цены на нефть. В ноябре прошлого года она отказалась сотрудничать с ОПЕК, защищая свою долю рынка.

К настоящему моменту добыча российской нефти достигла нового максимума за все постсоветское время: в сентябре в стране добыто 10,74 млн баррелей, несмотря на падение мировых цен на «черное золото» к 6,5-летним минимумам.

Однако сегодня министр энергетики России, Александр Новак, заявил, что готов встретиться с представителями нефтедобывающих стран (как входящих, так и не входящих в ОПЕК), чтобы обсудить глобальные нефтяные рынки, если такая встреча будет инициирована. По его словам, отдельная встреча российских и саудовских чиновников запланирована на конец октября.

Учитывая слабые цены на нефть, глобальные инвестиции в отрасль находятся на пути к 20%-ному сокращению в 2015 году. Это самый крупный спад в истории. Так, в пятницу данные по США показали, что энергетические компании сократили количество рабочих нефтяных вышек на 26 за последнюю неделю. Это максимальное падение с апреля и пятое недельное снижение подряд.

Однако Саудовская Аравия продолжает активно инвестировать в нефтяную и газовую промышленность, а также в солнечную энергетику.