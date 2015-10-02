Аналитики меняют прогнозы: ФРС поднимет ставку не раньше марта

Сегодняшние отчеты по рынку труда в США оказались крайне слабыми, в связи с чем резко упал курс доллара, поднялись цены на золото — рынок уже реагирует на новые прогнозы экспертов — те говорят, что момент подъема процентной ставки «передвинется» как минимум до марта следующего года.

Трейдеры тоже пересмотрели свои ожидания, когда Министерство труда объявило о том, что в стране появилось всего 142 тыс. рабочих мест в сентябре - после пересмотренного роста на 136 тыс. в августе (было 173 тыс.). В среднем прогнозы давали цифру в 201-203 тыс.

Отчет "увеличивает шансы, что ФРС придется подождать до следующего года, прежде чем начинать изменения, - говорит Гэри Поллак, управляющий активами в Deutsche Bank в Нью-Йорке. - ФРС была слишком оптимистичной в течение длительного времени со своими прогнозами роста".

Вероятность повышения ставки в декабре теперь оценивается трейдерами только в 30%, в январе — 39%, в марте — 51%. Перед тем, как вышли данные по рынку труда в пятницу, трейдеры оценивали шанс увеличения ставок ФРС к декабрю на 46%.

"Повышения ставки в ближайшей перспективе, вероятно, не состоится, иначе это будет политической ошибкой", - сказал Питер Чир, стратег из Brean Capital LLC в Нью-Йорке.