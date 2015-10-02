Инвестор Джим Роджерс: грядет разворот рынка нефти и рост котировок

Американский мультимиллионер Джим Роджерс утверждает, что устойчивость цен на нефть в данный момент может говорить о скором развороте рынка — возможно, в ближайшее время нас ждет рост цен на нефть.

Один из сооснователей Quantum Fund, известный инвестор Джим Роджерс говорит, что если нефтяной рынок никак не реагирует на плохие новости (цена устойчиво держится в диапазоне $45–50 за баррель), значит, грядет изменение тренда и мы скоро увидим рост ​котировок. «Когда что-то не дешевеет (вопреки плохим новостям) - это обычно означает достижение дна и готовность к отскоку. Настал ли уже поворотный момент, я пока не знаю, но я внимательно слежу за развитием событий», — говорит Роджерс.

По его мнению, к росту цен на нефть может привести сокращение объемов добычи в мире и в США. «Некоторые компании уже останавливают бурение, и нефтедобыча в США действительно сокращается. Все это означает, что в будущем сократится и объем поставок», — считает инвестор.

К слову, в конце 1990-х годов Джим Роджерс верно предсказал скачок цен на нефть, произошедший в 1999 году. Тогда рынки видели, как к концу 1998 года нефть упала до $9 за баррель, но уже в марте 1999 года подорожала до $15–20, а в августе–ноябре стоимость барреля вообще достигла отметки в $34.

Сегодня к 16:54 мск фьючерсы на Brent торговались на уровне $47,20 за баррель (-1,04%), WTI — на уровне $44,23 (-1,14%). Цены начали падать после выхода американских отчетов по рынку труда.