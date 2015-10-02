Саудовской Аравии грозит денежный кризис

Гора из нефтяных денег Саудовской Аравии сокращается. После нескольких лет, когда можно было отовсюду выгребать деньги благодаря высоким ценам на нефть, нефтедобывающие страны вдруг попали в «чрезвычайное положение», когда обвалились нефтяные котировки. Даже могучая Саудовская Аравия.

Денежный кризис заставил лидера ОПЕК продавать облигации этим летом, чтобы собрать хотя бы $4 млрд. Это было впервые за восемь лет, когда Саудовская Аравия «постучалась» на рынки облигаций. Уже сейчас есть признаки того, что страна вытаскивает деньги из фирм по управлению активами типа BlackRock.

Саудовский центробанк выдернул примерно $50-$70 млрд в течение последних шести месяцев, говорит Найджел Силлити, генеральный директор по рынку финансовых услуг в Insight Discovery. Сохраняя денежные средства где-то за рубежом саудовцы не укрепляют свои финансы дома. "Саудовская Аравия чувствует себя гораздо комфортнее, держа ликвидность рядом с собой в период кризиса. Они хотели бы иметь наличку под рукой", - сказал Майкл Найби-Оскону, аналитик по Ближнему Востоку и Южной Азии в фирме Stratfor.

В Саудовской Аравии - дефицит бюджета. Это не должно быть сюрпризом, что Саудовская Аравия пострадала от дешевой нефти. Страна сильно зависит от доходов от продажи нефти, поэтому ей будет трудно компенсировать растущие расходы. Так же, как для Бразилии, Катара и России, авария цен на нефть разбалансировала бюджет и для Саудовской Аравии. По мнению аналитиков Capital Economics, дефицит текущего счета страны вырастет до 7,5% от ВВП в этом году. Сравните с профицитом бюджета в 20% от ВВП в прошлом десятилетии.

Инвесторы по всему миру тоже забирают свои деньги из ближневосточных стран, которые пострадали от длительного спада цен на нефть. А эти страны, в свою очередь, всеми силами борются с оттоком капитала. Вот почему Саудовская Аравия была вынуждена вскрыть свой «денежный сундук» с запасами денег. Валютные резервы, которые держит Агентство денежного обращения Саудовской Аравии (центральный банк страны), упали с пика в $746 трлн в середине 2014 года до $669 млрд к концу июля. "Истощение резервов иностранных валют, а не накопление - вот новая реальность для Саудовской Аравии", - говорит Джейсон Тувей, аналитик по Ближнему Востоку в Capital Economics.

Управляющие активами стран Ближнего и Среднего Востока компании BlackRock и Franklin Templeton почувствовали на себе тяжесть ситуации - обе фирмы отказались останавливать фондовые потоки из Саудовской Аравии. Тем не менее, BlackRock признал, что позволил $24 млрд чистого капитала «утечь» из региона, который включает Европу, Ближний Восток и Африку, во втором квартале. Это по сравнению с притоком в $18 млрд в первом квартале. Много денег было изъято из-за "необходимости спрятать их на черный день", - сказал гендиректор BlackRock Ларри Финк в июле. Он не назвал конкретные страны в регионе, но добавил, что "очень дождливо сейчас в некоторых сырьевых экономиках".

Саудовская Аравия все еще наращивает свои расходы, хотя доходы от добычи нефти постоянно падают. Когда король Салман бен Абдель Азиза пришел к власти в начале этого года, он приказал включить $30 млрд в госрасходы, в том числе на крупные выплаты бюджетникам. По оценкам Stratfor, Саудовская Аравия потратила от $5 до $8 млрд на военный конфликт в Йемене, а потом еще дала Египту несколько миллиардов долларов в качестве финансовой помощи. "Поскольку нефть шла вверх, так же вели себя и расходы", - говорит Вин Син, руководитель новой стратегии на валютном рынке в Brown Brothers Harriman.

Но все равно пока слишком рано паниковать. Аналитики полагают, что саудовцы хорошо подготовились, чтобы выдержать шторм и им даже не придется девальвировать свою валюту. Это точно не произойдет, если цены на нефть отскочат в ближайшие месяцы и годы. В отличие от Катара, у Саудовской Аравии до сих пор очень низкие уровни внешнего долга и сильный общий баланс. Это означает, что она пока может обеспечивать дешевые кредиты. И, в отличие от других зависящих от экспорта нефти стран типа Венесуэлы, Саудовская Аравия по-прежнему имеет кучу накопленных денег. «Я бы не нажимал «кнопку» паники в настоящее время. Но за ситуацией следует внимательно следить», - сказал Син.