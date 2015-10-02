Нефтяные цены поднялись в ожидании свежих американских отчетов

В пятницу утром фьючерсы на нефть Brent и WTI подскочили в цене на торгах в Азии, сгладив вчерашние потери. Сегодня участники рынка ждут важные отчеты из США о рабочих местах и данные о буровых установках.

Аналитики оценивают возможные движения цен на нефть примерно одинаково — котировки будут держаться в определенном диапазоне. В Societe Generale, например, говорят, что нас ждут цены на нефть примерно в районе $40-$50 за баррель в течение ближайших месяцев, а нефтяной сектор во всех странах уже почти приспособился к низкой цене.

Сегодня к 10:38 мск фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в ноябре торговались на уровне $48,34 (+1,36%), на WTI – на уровне $45,65 (+2,03%). Вчера вечером, кстати, цена на Brent поднималась до отметки $49,76 за баррель. На предыдущей сессии цены падали в значительной степени из-за слабых американских производственных отчетов и на фоне озабоченности по поводу возможных перебоев с поставками и добычей из-за урагана Хоакин.

Но в пятницу больше внимания, конечно, будет уделено отчетам по рынку труда в США, ведь от этих данных в большей степени зависит решение ФРС по подъему ставки. Любые резкие изменений непременно отразятся на движении валютных пар и повлияют на цены на нефть и сырьевые товары.

Цены на Brent и WTI, как ожидается, должны укрепиться незначительно в четвертом квартале, потому что добыча нефти в США ослабевает. Однако, в долгосрочной перспективе прогноз по ценам на нефть остается мрачным - особенно на 2016 и 2017 годы, говорят аналитики BMI Research. "Мы повторим, что США подпитывает боковую коррекцию и поддержит WTI в ближайшие месяцы, хотя снижение будет частично компенсировано ростом мощности добычи в Мексиканском заливе", - говорят аналитики. Любое восстановление цен на нефть будет недолгим из-за сильных крупных нефтяных проектов по всему миру, высокий уровень запасов сырья и нового предложения из Ирана. В 2016 году, по оценкам экспертов, Brent и WTI в среднем будут торговаться по $56 и $53 за баррель соответственно.