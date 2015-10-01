Нефть дорожает из-за сирийских авиаударов, мятежных саудовских принцев и роста мирового спроса

Фьючерсы на нефть дорожают в четверг. Brent к 10.40 прибавила 1,23% до $48,97. WTI окрепла на 1,63% до $45,83.

Мировой спрос на нефть за первые шесть месяцев года вырос в годовом выражении, в связи с сокращением цен на нефть и существенным снижением цен на большинство видов топлива. Об этом говорят данные Совместной Инициативы Данных по Нефти (JODI международная организация, занимающаяся сбором данных из национальных информационных бюро). JODI сообщает, что в первом полугодии 2015 года потребление нефти составило в среднем 71,4 млн баррелей в день, по сравнению с 69,1 млн баррелей год назад. Иными словами, отмечается рост на 3,3% (2,3 млн баррелей в сутки). Эксперты отводят этому значительную роль в сегодняшнем подорожании нефти.

Также трейдеры отмечают, что на первый план снова выходят политические риски в Сирии, где, похоже, сталкиваются интересы России и США. Российские ВВС начали бомбардировки позиций боевиков ИГИЛ без предварительного согласования с международными организациями.Это усиливает опасения рынков о стабильности поставок сирийской нефти.

Кроме того, тревожные новости поступают из Саудовской Аравии, где, похоже, разворачивается борьба за престол: группа принцев, не могущих претендовать на престол опубликовали письмо, в котором критикуют действия короля Салмана и обвиняют его в недееспособности. Три письма, опубликованных в мировой прессе, рассказывают о том, что 79-летний Салман страдает старческим слабоумием и является марионеткой в руках двоих своих наследников (племянника и сына). Принцы призывают к смене власти в королевстве, требуют от короля — отречения, а от наследников — отказа от притязаний на трон.

Если в Саудовской Аравии начнутся политические потрясения, это, несомненно, отразится на нефтяных ценах.