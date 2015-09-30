EURUSD. Быки пока пролетают.

R4 1.1330 дневной максимум 21 сентября

R3 1.1295 дневной максимум 24 сентября

R2 1.1280 дневной максимум 29 сентября

R1 1.1260 дневной максимум 30сентября

1.1170 текущая цена

S1 1.1145 дневной минимум 28 сентября

S2 1.1110 дневной минимум 22 сентября

S3 1.1090 дневные минимумы 3 и 4 сентября

S4 1.1055 дневной минимум 17 августа

Вчера случился еще один совсем неудачный день для быков по паре. Мало того, что мировые фондовые индексы устремились на север без всякой на то причины, к тому же макроэкономические данные с обоих берегов Атлантики не оставили участникам рынка не единой фундаментальной причины для покупок. Как и предвещали вышедшие недавно данные из Германии и Испании, индекс потребительских цен в Еврозоне упал в сентябре на 0,1% вместо ожидаемых 0,0%, заставив в первые с марта этого года снова заговорить о дефляции. Несмотря на то, что стержневой показатель вышел на уровне прогнозов 0,9%, и сползание основного индекса в негативную территорию произошло исключительно из-за снижения цен на энергоносители на 8,9%, что большинство ответственных за монетарную политику чиновников считают временным фактором, высокий уровень безработицы, оставшийся в августе на прежней отметке в 11%, вряд ли позволит инфляции достигнуть целевой зоны в 2% в обозримом будущем. Согласно опросу, проведенного Bloomberg, две трети экономистов считают, что ЕЦБ расширит программу количественного ослабления и, возможно, заявление об этом последует уже до конца текущего года. И напоследок, количество занятых в частном секторе экономики США по версии ADP выросло на 200к, что оказалось немногим лучше прогнозов. Таким образом, фундаментальная атмосфера вокруг евро в преддверии публикации Non-farm payrolls значительно сгустилась и набирает критическую массу для прорыва технически крепкого пласта поддержки в 1.10ой фигуре. И если завтра эти данные преподнесут существенный позитивный сюрприз, тестирование летних минимумов будет неизбежно.

Техническая картина и торговая стратегия.

Потеря 1.12ой фигуры снова ставит на повестку дня тестирование недавних минимумов около 1.1100. До выхода пейроллов успех маловероятен. Кроме того, поддержку паре могут оказать данные по PMI Китая в случае негативного сюрприза. Дневные и часовые индикатора направлены вниз и находятся вблизи нейтральных уровней. Импульс пока отсутствует. До вечера пятницы, скорее всего, сохранится диапазон 1.1130-1.1280 и в качестве агрессивной стратегии можно поработать от его границ.