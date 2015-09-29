Резервный банк Индии снизил ключевую ставку больше, чем ожидалось

Сегодня центральный банк Индии принял решение сократить ключевую ставку РЕПО на 50 базисных пунктов - до 6,75% с 7,25%. В своем заявлении регулятор отметил, что инфляция в стране остается на рекордно низком уровне из-за падения цен на нефть, а рост экономики сократился. Кроме того, центробанк видит риски в замедлении роста глобальной экономики, ухудшении мировой торговли, а капитал, по мнению регулятора, спешно уходит из развивающихся рынков.

"Ослабление мировой активности после нашего предыдущего пересмотра предполагает, что цены на сырье останутся сдержанными какое-то время", - заявил глава индийского ЦБ Рагурам Раджан.

Экономический подъем в Индии продолжается, но пока не отмечается надежный рост. В сельском хозяйстве упали темпы расширения площадей, внешние условия спроса ослабли — новых заказов становится мало, а запасы готовой продукции растут. Чтобы хоть как-то компенсировать слабый мировой спрос, придется усилить потребление внутри страны, а для этого денежно-кредитная политика должна быть "максимально стимулирующей", заявили в центробанке.

К слову, на прошлой неделе всего один из всех опрошенных аналитиков Reuters прогнозировал сокращение ставки на 50 б.п., остальные 45 респондентов ожидали снижение на 25 б.п.

В 2015 году резервный банк Индии уже понижал ставку в январе, марте, июне — каждый раз на 25 б.п. Таким образом, сегодня было четвертое за год снижение ключевой ставки.