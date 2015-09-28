Glencore сегодня потеряла уже 25%. Кто следующий?

Англо-швейцарский гигант в сфере сырьевого трейдинга, Glencore, в к 16.00 понедельника теряет еще 25,3%. Это впечатляющее падение свидетельствует о слабости всей горнодобывающей отрасли.

Сегодняшний обвал — рекордный с начала листинга Glencore в Лондоне (в 2011 года). Добывающий подындекс FTSE достиг семилетнего минимума.

На весь сектор в целом давят и удешевление сырьевых товаров, и снижение китайского спроса. Но аналитики отмечают, что главная проблема Glencore в действительности — его долговая нагрузка.

«Горнодобывающие компании набрали массу дешевых задолженностей в последние десять лет: они вели гонку по наращиванию производства во время китайского стимулирования. Сейчас мы видим последствия: задолженности уже имеются, а инвестиции еще не начали окупаться», — говорит команда аналитиков Investec.



Беды Glencore



Glencore, по оценкам Investec, имеет большую задолженность, чем коллеги по отрасли, а рентабельность активов у нее ниже. И даже несмотря на затяжной период реструктуризации, который охватит ближайшие пять лет, у компании все равно будет более высокий, чем у конкурентов, уровень долговой нагрузки.

Investec подробно описывает сценарий ослабления цен на сырьевые товары (правда, это не базовый сценарий), в котором говорится о практически полном крахе потенциальных доходов Glencore. Если этот сценарий реализуется, то в ближайшие годы компания будет работать исключительно на погашение долговых обязательств, а акционерная стоимость компании будет «практически ликвидирована».

Сегодня Glencore, специализирующаяся на меди, угле, никеле и цинке, объявила, что планирует урезать дивиденды акционеров, а в понедельник подтвердила, что продаст проект по добыче никеля в Бразилии за $8 млн.

На прошлой неделе Credit Suisse сократил свои оценки прибыли для металлов и горнодобывающей отрасли. В четверг в записке Goldman Sachs говорилось, что шаги Glencore по уменьшению долговой нагрузки и укреплению баланса были недостаточными.

Кто следующий?

Аналитики подчеркивают, что от подобного обвала не застрахованы и ближайшие конкуренты Glencore. Конечно, картина для BHP Billion и Rio Tinto менее экстремальная, но они тоже могут столкнуться с существенной проблемой выплаты дивидендов. Гораздо слабее их выглядит сейчас Anglo American, особенно если цены на сырьевые товары останутся в депрессии (а они, скорее всего, в ней и останутся — на фоне мощного замедления в Китае).

За сегодняшний день Anglo American потеряла уже 7,37%; BHP Billiton – 4,67%; Rio Tinto — 4,06% капитализации.

FTSE 100, европейский индекс, наиболее сильно зависящий от горнодобывающей отрасли, снизился к 16.14 на 1,51%.