Смотрите новую серию видеороликов "Где взять торгового робота или индикатор?"

0
1 036
Мы выпустили очередные обучающие ролики на официальном YouTube-канале компании MetaQuotes Software. Семь видеоматериалов
расскажут о том, где и как получить роботов для автоматической торговли на
финансовых рынках. За 17 минут просмотра вы получите сжатую и максимально
полезную информацию обо всех способах получения торговых приложений для платформ
MetaTrader 4 и MetaTrader 5:
Всего на нашем канале опубликовано уже 36 обучающих видео на русском и английском:
- 2 видео о мобильных приложениях MetaTrader 4 Android и MetaTrader 5 Android
- 3 видео об использовании виртуального хостинга
- 7 видео обо всех способах получения торговых роботов и технических индикаторов
- 7 видео о копировании сделок в Торговых сигналах
Подпишитесь прямо сейчас на канал MetaQuotes Official и узнавайте первыми о выходе свежих материалов!