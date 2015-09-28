Смотрите новую серию видеороликов "Где взять торгового робота или индикатор?"

Мы выпустили очередные обучающие ролики на официальном YouTube-канале компании MetaQuotes Software. Семь видеоматериалов расскажут о том, где и как получить роботов для автоматической торговли на финансовых рынках. За 17 минут просмотра вы получите сжатую и максимально полезную информацию обо всех способах получения торговых приложений для платформ MetaTrader 4 и MetaTrader 5:







Всего на нашем канале опубликовано уже 36 обучающих видео на русском и английском:



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